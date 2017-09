Lidi nejvíce otravují neopravené silnice

Liberec – Stav silnic je největším problémem v kraji, na druhém místě je cena vodného.

UZAVÍRKA. Peklo na silnicích.Foto: Deník / Romana Prošková

Silniční síť děravá, nedostatečná, mnohdy za trest po ní jezdit. V tom vidí respondenti agentury SANEP největší problém v Libereckém kraji. Až za ním je obava z nedostatku lékařů na malých městech či cena vodného a stočného. Je pravda, že nově opravených silnic I. třídy tu mnoho není. Za působení současného ministra dopravy Dana Ťoka se tu opravilo jen 15 kilometrů a ve výstavbě je aktuálně 2,5 kilometru silnic z Liberce do Jablonce, dokončuje se i třetí pruh z Jítravy na Liberec a z Rádla na Jablonec. „Je zde silný tlak na dopravní napojení Frýdlantska. Aktuálně se zpracovává nová studie vlivu stavby na životní prostředí. Předpokládám, že s výstavbou nové silnice z Krásné Studánky přes Novou Ves a Dětřichov by se mohlo začít po roce 2020,“ uvedl při své nedávné návštěvě Liberce ministr Ťok.

ZBYTEČNÁ VÝMĚNA?

„Nejvíc mě naštvali, když vyměňovali funkční svodidla mezi Libercem a Turnovem za nová. Jen proto, že se někdy našly peníze, které se potřebovaly utratit. Kdyby to raději dali na opravu povrchu, bylo by to efektivnější,“ řekl Deníku jeden z řidičů Martin Konopný. Mnohem více se opravují silnice II. a III. třídy, které jsou ve správě Libereckého kraje. Plán realizace letos čítá momentálně 71 úseků opravených či ještě opravovaných úseků napříč celým krajem. Peníze na to dává jak Kraj, tak Evropská unie či Státní fond dopravní infrastruktury. I tak to ale nestačí. Často jde jen o krátké úseky, na které navazují opět děravé silnice.

NEŠŤASTNÉ UZAVÍRKY

Na druhou stranu, když už se někde s opravou začne, lidé zase s oblibou nadávají na objížďky a uzavírky s tím spojené. V Liberci to letos dostoupilo téměř extrému. Půlka města rozkopaná, že se v objížďkách ztráceli i místní. Radnice proto chystá zaměstnat dopravního specialistu, který bude všechny plánované uzavírky koordinovat. „Dopravní inženýr bude plánovat uzavírky ve městě a na každý kalendářní rok tvořit plán, který bude reagovat na aktuální dopravní zátěž města a rozsah uzavřených komunikací,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kysela.