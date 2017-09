Lidé vybrali nejkrásnější snímek Jizerek

Jizerské hory – Absolutním vítězem fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, která probíhala celé léto, se stal snímek Petera Mayera s názvem Znějící tišina.

Znějící tišinaFoto: Peter Mayer

Získal 2 494 hlasů z celkových 7 096 hlasů. Na autora tohoto snímku čekají hodnotné ceny. Letošní, v pořadí již 7. ročník, patřil mezi nejúspěšnější. „Vážím si velikého zájmu veřejnosti a rekordní počet hlasů mě potvrzuje, že je o krásné snímky Jizerských hor opravdu zájem. Veliké poděkování patří společnosti Canon, neboť díky ní můžeme výherce odměnit cenami, které si rozhodně zaslouží,“ uvedl Ondřej Petrovský, ředitel pořádající Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

7. ROČNÍK SOUTĚZE

Letos mohli lidé vybírat z 212 snímků, které byly postupně představeny v osmi kolech, z nichž do finále postoupily dvě fotografie s nejvíce hlasy. Během těchto kol bylo odevzdáno 6 305 hlasů. Vítězný snímek se připojí k výstavní kolekci, kterou vybrala odborná porota. Výstava však není jediné místo, kde se nejlepší snímky objeví.

KALENDÁŘ ZAOSTŘENO NA JIZERKY

Na vernisáži, která proběhne ve čtvrtek 12. října v libereckém centru Babylon, bude představen kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018, tvořený 13 fotografiemi vybraných odbornou porotou. Získat ho bude moci i veřejnost a výtěžek z prodeje poputuje na pomoc Jizerským horám. V minulých letech se tak mohla nadace podílet např. na výsadbě stromků či zajistit opravu stezek pro turisty, vybudování rybího přechodu nebo obnovu rašeliniště. Oproti prvnímu ročníku se náklad kalendáře zdvojnásobil. „Mám velikou radost, že si soutěž i kalendář našly mezi lidmi své místo a těší mě, že jsou ochotni tímto způsobem pomoci přírodě. Odměnou jim pak je celoroční pohled na krásné snímky,“ říká Petrovský.

HISTORIE

První ročník proběhl v roce 2011 a od té doby se do soutěže zapojuje čím dále více fotografů, a to nejen z České republiky. Za dobu konání poslali fotografové skoro 1 500 snímků a vydáno bylo již 7 tisíc kalendářů. „Myslím si, že se nám podařilo vytvořit pěknou tradiční akci. Vážím si nejen všech fotografů, kteří nám své snímky zasílají, ale i těch, kteří se zapojí do internetového hlasování nebo si pak přijdou prohlédnout výstavu. Myslím si, že letošní ročník je opravdu povedený a věřím, že si kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018 opět získá spoustu svých příznivců,“ uzavírá Ondřej Petrovský.