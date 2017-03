Liberecký tým GRT v italském Dolceacqua

Liberec - Část libereckého Gigantic Racing Teamu (GRT) ve složení Milan Smetaník a Milan Vítek se zúčastnila enduro závodu Dolcenduro v italském Dolceacqua, který každoročně pořádá místní team Supernatural a letos za podpory anglické značky Nukeproof. Prestiž tohoto závodu rok od roku stoupá a je to znát na startovní listině. Letos se sjelo hodně známých jmen světové enduro scény.

Na trati jede Milan Smetaník.Foto: Deník

"Na naše podmínky je to stále ještě brzo závodit, jelikož závody ndoma začínají začátkem května, a tak většina jezdců a týmů jsou ještě ve fázi zimní přípravy. Nejinak je tomu i u GRT, ale v únoru jsme měli soustředění v italském San Romolo a Dolceacqua. Tento závod na 35 km se třemi měřenými úseky a s převýšením 1500 výškových metrů je tradičním testem, jak se daří zimní příprava," říká Smetaník.

Vítek, startující v kategorii Master 1, si zde odbyl premiéru zahraničních závodů a skončil na 35. místě ve své kategorii a celkově 111. ze 240 startujících.

Smetaník v kategorii Master 2, si po loňském úrazu na mistrovství Evropy, kde si zlomil šest žeber, jel otestovat, zda se úspěšně zotavil a jestli naváže na loňské úspěchy. "Zranění žeber mě ještě stále v tréninku trochu limituje, ale závod se mi vydařil nad očekávání dobře. Povedlo se mi uspět na pódiové umístění, a to je něco, na co jsem opravdu hrdý a začátek sezóny jsem si nemohl přát lepší," říká o svém výkonu. Třetí místo v kategorii Master 2 je vynikající výsledek mezi francouzskou, italskou, ale také anglickou komunitou jezdců, kteří mají podmínky na trénování v podstatě celoroční.

Dalším závodem pro GRT je koncem dubna downhill v Koutech a poté se již otevře sezóna naplno.