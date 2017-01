Libereckém kraji silně mrzne, silničáři doporučují opatrnost

Mladá Boleslav, Liberec - /ROZHOVOR/ Gólman Liberce Roman Will prožil v Mladé Boleslavi podstatnou část své kariéry. Po šesti letech v jejím dresu odešel do zámoří, aby se po dvou sezonách vrátil do Čech. Tentokrát ale o několik desítek kilometrů severněji. Stal se hráčem Bílých Tygrů a v jejich dresu se v neděli představil právě v Mladé Boleslavi. A opět potvrdil pozici statisticky nejlepšího gólmana soutěže, inkasoval jen jednou a i díky jeho výkonu Liberec vyhrál 3:1.