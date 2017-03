Liberecká potravní banka rozšířila své prostory

Liberec – Více mouky, rýže, těstovin a hlavně mražených potravin se od letošního roku vejde do Potravinové banky Liberec (PBL). Ta sice stále sídlí v budově bývalé pošty v Rochlici, ale díky rozsáhlé rekonstrukci rozšířila uskladňovací prostory.

Den otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor Potravinové banky Liberec proběhl 7. března 2017. Na snímku ředitel Potravinové banky Liberec Josef Vlček.Foto: Deník / Zbranek Petr

„Podařilo se vyměnit okna i podlahy a celý provoz jsme lépe přizpůsobili požadovaným hygienickým požadavkům,“ ukazuje ředitel banky Josef Vlček, zatímco procházíme nevelké prostory. Všude kolem nás jsou regály plné kartónových krabic. Těstoviny, rýže, mouka nebo cukr jsou stále nejžádanějšími potravinami. Ve vedlejší místnosti ale vrčí i ledničky a chladničky. „Poptávka se nějak razantně neproměnila. Nejvíce se stále uplatní trvanlivé potraviny, ale jsme už schopni vyjít vstříc například i lidem, co musí držet bezlepkovou dietu,“ vysvětluje ředitel „Velké zásoby získáváme díky národní potravinové sbírce a pak díky našim partnerům,“ komentuje dále.

Největšími přispěvateli do banky jsou tak zástupci obchodních řetězců: Ahold, Makro nebo Globus, rozjednané je i Tesco. „Je spousta obchodů, které stále jídlo likvidují a podobně je to u samotných výrobců, se kterými se chceme také domluvit,“ dodává ředitel s tím, že loni se jim podařilo z obchodů získat kolem 40 tun jídla. Zbytečné plýtvání potravinami by podle Vlčka mohla od příštího roku zarazit i novela zákona o potravinách, která ukládá za povinnost obchodům nad 400 metrů čtverečních nabízet potraviny už neprodejné, ale zdravotně nezávadné, potravinovým bankám. Do banky směřují především potraviny, které jsou těsně na hranici minimální trvanlivosti.

Potravinová banka vznikla v Liberci v roce 2012. Jejím posláním je boj proti plýtvání potravinami a proti chudobě a hladu. Získává zdarma například zemědělské přebytky nebo neprodané potraviny od obchodních řetězců, které pak skladuje a dále distribuuje pomocí dalších sdružení nebo organizací.

„Prošlé jídlo samozřejmě rozdávat nesmíme,“ upozorňuje ředitel. Například u mléčných výrobku je tedy potřeba, aby se snědly co nejdříve. „Jogurty nebo zelenina se u nás ani neohřejí. Část jich rovnou putuje například do denního centra Naděje, kde se scházejí lidé bez domova,“ odkazuje ředitel na jednoho z pravidelných odběratelů.

Kdo by si totiž myslel, že stačí zaklepat a dostane mouku a cukr, asi by se divil. Banka slouží výhradně organizacím, které s potravinami dále nakládají podle svého uvážení. V Liberci takhle podporuje kromě zmiňované Naděje ještě Dětský domov Frýdlant, Advaitu, Most k naději nebo Oblastní charitu. Dohromady se jedná o osmnáct organizací, které se starají o matky s dětmi v tísni, bezdomovce, narkomany apod. „Vybíráme si tady trvanlivé potraviny, které pak zpracujeme. U těch, co se rychle kazí, to je nárazové a s těmi si musíme nějak poradit,“ objasňuje Pavel Matějka z denního centra Naděje.