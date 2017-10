ANKETA: Liberečané vybírali deset největších problémů města

Liberec – Zbavit centrum přemnožených holubů, zakázat pláž na náměstí nebo lepší jídlo ve školních jídelnách. I takové požadavky se objevily při veřejném projednávání největších problémů Liberce.

Holubi. Ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Kopáč

„Hlavně polívky jsou ve škole strašné. A ani to druhé jídlo mi většinou nechutná,“ loboval u stolu pro mladé sotva desetiletý chlapec. „Nebereme to na lehkou váhu. I víc lidí tady na to poukazovalo. Děti tráví ve škole hodně času a školní stravování je bezesporu důležité,“ poznamenal Jan Lajksner z libereckého magistrátu. Právě lepší jídlo ve školách se nakonec dostalo i mezi deset nejčastěji zmiňovaných problémů očima Liberečanů.

PŘEHRADA A ARÉNA

Kromě toho nejvíc lidé volali po opravě divadla F.X.Šaldy a městského bazénu. Padl i návrh na levnější skipasy na Ještědu ve všední dny nebo in-line stezku na Promenádní cestě podél přehrady. „Opravdu tam chcete in-line dráhu? Dát tam všude asfalt? Nikdy!,“ dohadovali se účastníci fóra. Rozdílné názory byly i na Zvolenskou ulici, kterou město letos poprvé zkušebně na měsíc zavřelo, aby se rozšířila rekreační zóna kolem přehrady. Hlasů proti zavření bylo přitom skoro stejně jako těch, které to vítaly.

„Já za problém považuji stav Svijanské arény. Hodně lidí tam chodí sportovat, přitom do ní teče, je tam strašné zázemí, plesnivé, zatuchlé šatny a podobně,“ řekl Deníku Pavel Blažek.

TISKÁRNY A BEZDOMOVCI

Oprava Svijanské arény se ale nakonec mezi deset nejpalčivějších problémů nedostala. „Lidé hlasovali pro řešení brownfieldů na Papírovém náměstí, po Textilaně a bývalých tiskárnách. Vadí jim i málo parkovacích míst na sídlištích, neschválený územní plán a nekoncepční zástavba lokalit a působení stavebního úřadu. Do desítky se dostal i požadavek na lepší prostupnost města pro cyklisty, omezení shlukování nepřizpůsobivých obyvatel, řešení problémů s bezdomovci a zřízení krizového centra pro děti s poruchou chování,“ uvedla za magistrát Lucie Blažková.

Ve výčtu se objevil i neutěšený stav Fügnerovy ulice plné zaplivaných chodníků a skupinek nepřizpůsobivých. Právě Fügnerku přitom lidé vybrali vloni jako hlavní problém, kterému se mělo město věnovat. „Kdo má pocit, že se Fügnerka zlepšila? Nikdo? A komu přijde, že je to pořád stejné? Skoro všichni? A pro koho je to horší, než to bylo? Dva lidé,“ zjišťoval názor občanů náměstek primátora Jan Korytář.

NOVÉ PARKY

„Je pravda, že ne všechno, k čemu jsme se zavázali, se povedlo. Ale přibylo šest nových parků a obecně zeleně, jak lidé vloni požadovali. Uklidilo se Papírové náměstí, kde teď řešíme i rekonstrukci teras, na azylovém domě pro ženy se pracuje a nové úseky cyklostezek by měly být hotové v roce 2019,“ vyjmenoval Korytář úkoly pro město z loňska. Problémy, které vzešly z letošního fóra, zveřejní město na svém webu a ve zpravodaji, aby o nich mohli lidé ještě hlasovat.