Liberec se změní v lazaret: Posune se v čase do dob Marie Terezie

Liberec - Tak jako má Frýdlant své Valdštejnské slavnosti, může mít Liberec Bitvu. Přesně před 260 lety se tu střetlo 30 000 vojáků v barvách rakousko-uherské a pruské armády. Událost z jara 1757 připomíná už několik let sdružení Archa 13 a Spolek přátel Ostašova. Jenže Archa má velké plány.

Bitva u Liberce 1757Foto: Jaroslav Málek

„Liberec byl tehdy půl roku obležen vojáky. Bitva byla významným milníkem sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem. Chceme, aby si ji Liberec víc připomínal," říká za Archu Petr Pimek. „Je to událost, která má v sobě velký potenciál a na které se dají ukázat dějiny Liberce. Jenže zatím se o sedmileté válce, natož o této bitvě ve školách skoro neučí, přitom to byl první celosvětový konflikt, válečné události probíhaly i v Americe a Asii," líčí Pimek.

Archa už se proto obrátila na radnici, zda by se na akci víc nepodílela a Bitva se tak nestala oficiální akcí města. „Loňská bitva nás přišla na 700 000 Kč, nejsme schopni to sami ufinancovat. Jen pro představu, bitva u Slavkova stojí pořadatele 6 milionů, tolik my nechceme. Město jsme požádali o pravidelný příspěvek 250 000 Kč, zatím jsme dostali sto," řekl Pimek. Zastupitelé ale jeho žádost podpořili, význam akce je podle nich veliký. „Jde o součást našich dějin. Bitva by mohla být pro Liberec velkým dnem, stejně jako Valdštejnské slavnosti pro Frýdlant," řekl zastupitel SLK Jiří Šolc. Archa hodlá do Bitvy zapojit v budoucnu i německou Žitavu, protože právě ta byla vojsky v červenci 1757 vypálena. Akce by tak zasáhla větší region a vzbudila větší zájem diváků.

JÍDLO I VERBOVÁNÍ

Přáním Archy je, aby Bitva nebyla jen o bojůvkách mezi vojáky, ale aby návštěvníci dostali co největší porci informací o tom, jak to tady před 250 lety vypadalo. Dnes se proto Keilův vrch promění v postavení rakouských dělostřelců, na Nerudově náměstí bude rozložen vojenský lazaret s ukázkou umu tehdejších felčarů, před radnicí pak bude velitelský stan, ukázka ležení, Radniční sklípek nabídne speciální barokní menu.

„V 17.30 pak pietním aktem na Nerudově náměstí připomeneme vojáky, jejichž kostry se tam nedávno pod dlažbou našly. Zároveň tam chceme představit, jak by mohl vypadat pomník, připomínající tuto bitvu," uvedl Pimek. To hlavní pak vypukne v sobotu v areálu ve Vesci, kde kromě rekonstrukce vlastní bitvy uvidí návštěvníci i verbování rekrutů, drezuru koní, vojenskou přehlídku a další. Kdo rád mlsá, určitě využije možnost ochutnat, co se podávalo vojsku z polních kuchyní. Od fazolí ve švestkové omáčce z dob Marie Terezie, přes kroupovou polévku ze zákopů I. světové války až po vynikající guláš libereckých chemiků.

KAPLE ZA UTRPENÍ

Kulaté výročí bitvy ovšem připomene v sobotu i spolek přátel Ostašova, který s tím kdysi začal. Právě na tamních loukách podstatná část bitvy proběhla. „Začneme v 11 hodin u kostela sv. Vojtěcha. Právě za utrpení spojená s bitvou získali tehdy Ostašováci finanční odškodnění, které použili na stavbu dřevěné kaple. V té době zde totiž žádný kostel nebyl, na mše se chodilo až do Chrastavy," říká předsedkyně spolku Pavla Haidlová. I v Ostašově tak bude k vidění dobový vojenský tábor, znít bude historická hudba, chybět nebude ani občerstvení a hry pro děti.