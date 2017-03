Liberec na třetí pokus vybral nové logo města, hned přišla kritika

Liberec - Praktické a jednoduché. Stačí mít ve wordu písmo Aktiv grotesk a zmáčknout k tomu alt+ 0710 a máte nové logo Liberce. „Chtěl jsem vytvořit takové logo, které zvládne i malé dítě a lidé ho mohli normálně používat," popisuje svůj záměr designér Ondřej Zámiš.

Nové logo města Liberec, jeho autorem je designér Ondřej Zámiš.Foto: logo

Právě jeho vybrala odborná porota jako vítěze soutěže. V ní se sešlo 164 návrhů, do druhého kola postoupily tři. Na rozdíl od Turnova nebo Hrádku nad Nisou, kde do finálního výběru zapojili i veřejnost, dal Liberec jen na porotu.

„Tuto variantu jsme zavrhli, protože to je cesta do pekel. Každému se líbí něco jiného. My jsme chtěli dát na názor odborníků a ne na primární líbivost," uvedl vedoucí odboru cestovního ruchu David Pastva. A že nové logo budí emoce je znát i z diskuze na sociálních sítích: „Liberec má jako logo překlep na klávesnici? Vědět, že jste tak nenároční, přihlásím se taky. Za napsání slova Liberec obyčejným písmem z google fontu a stříšky platíme přes 300 tisíc? ^^ se používá, když si někdo dělá legraci. To logo si z nás taky dělá legraci…," zaznívá nejčastěji.

Podle Ondřeje Zámiše, který má na svém kontě už několik vítězných log, například pro divadlo Alfa v Plzni nebo Národní divadlo, je nové logo promyšleným tahem. „Maximálně jednoduchou formou jsem chtěl vyjádřit, že Liberec je významnou metropolí, kterou symbolizuje velké extraboldované L. Vedle něj se v dáli tyčí ikona celého kraje Ještěd zjednodušen na šipku ^. Se šipkou se dá dál pracovat. Víc šipek na ploše různě rozvržených může symbolizovat lesy Jizerských hor nebo textilní minulost města či další věci" uvedl Zámiš.

„To, co v logu působí možná trochu suše, získává v rozpracovaných aplikacích živost a svěžest," potvrzuje i porotce Rostislav Vaněk z Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Celkem bylo porotců sedm, z toho pět grafických designérů. Jejich výběr vítěze byl prý jednoznačný.

Zámiš má teď dva měsíce na zpracování grafického manuálu pro jednotný vizuální styl města. „Ten dosud chyběl, a proto také řada našich propagačních materiálů působí dojmem každý pes jiná ves. Nové logo má základní barvu červenou, která vychází z barvy znaku a vlajky města, ale bude daná i barevná škála, aby logo působilo svěže a vesele, podle typu akcí, na které se použije," řekl náměstek primátora Ivan Langr.

Zbylé dva soutěžní návrhy odmítá město zveřejnit.