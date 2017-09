Liberec má první waldorfskou třídu

Liberec – Teprve druhá waldorfská škola v kraji je nově i v Liberci. Společným zpěvem dětí, rodičů a přátel školy začala výuka v první waldorfské třídě v Liberci.

Očekávání nového a neznámého se zračilo v očích 14 prvňáčků. Waldorfská třída je součástí ZŠ Kaplického, zázemí našla jako odloučené pracoviště v budově v Gollově ulici. „To je úžasné propojení. Tato budova vznikla v roce 1886 pro děti chudých dělníků z Liebiegových továren a jejím posláním bylo zušlechťování těla i ducha. I my chce děti zušlechťovat a vychovat z nich svobodné jedince, kteří ovšem umí respektovat řád,“ řekla učitelka Tereza Hrůzová s tím, že představa některých lidí, že ve waldorfských školách probíhá spíše anarchistická výchova, je mylná.

„Často se také setkávám s názorem, že jsme příliš umělecky založení. To ale není pravda. Hodně se tu klade důraz například na matematiku a geometrii, jen jiným způsobem,“ dodala Hrůzová. Spojení klasické základní školy s waldorfskou si pochvaluje i její ředitel Pavel Zeronik. „Určitě bych rád do budoucna zařadil některé prvky waldorfské výuky k nám do hodin.“

Zřizovatel waldorfské třídy je město Liberec ve spolupráci se spolkem Wrabec. „Řekli jsme si, že po 4-5 letech vyhodnotíme, jaký je vůbec v Liberci zájem o tuto alternativní výuku a z toho pak vyplyne její další osud. Doufám, že v příštím roce už tu bude sedět víc prvňáčků,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Výuka ve waldorfské škole je hodně založena na umění a pohybových aktivitách, stejně jako na praktické práci s různými materiály, jako hlína, dřevo či textil. Vyučování je více prožitkové, což podle waldorfské pedagogiky přispívá k účinnějšímu ukládání učiva do paměti. V Libereckém kraji je zatím waldorfská škola jen v Semilech.

„Moje kamarádka se kvůli tomu přestěhovala z Liberce právě blíž k Semilům, aby mohla děti dávat do této školy. Já osobně si myslím, že pro některé rodiče je to spíš taková módní záležitost,“ řekla Deníku Monika Kroupová. „Na alternativní výuce nic špatného nevidím. Každé dítě je jiné a je pro něj vhodný jiný způsob výuky,“ oponuje ředitel ZŠ Kaplického Pavel Zeronik. Jestli se waldorfská škola uchytí v Liberci tak jako v Semilech, ukáže až čas. Podle zájmu rodičů by ale neměl být s jejím naplněním problém.