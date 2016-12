Liberec, Hrádek i Frýdlant budou bez ohňostroje

Liberecko – Oficiální Novoroční ohňostroj letos v Liberci nebude. Vloni ho město po patnácti letech uspořádalo, ale podle vedoucího odboru cestovního ruchu magistrátu Davida Pastvy nemá půlnoční ohňostroj ve stotisícovém města velký význam.

Konec roku - to je i veselý Silvestr - ilustrační snímekFoto: Deník

Město tvrdí, že obyčejný ohňostroj nemá význam a na pořádný nemá. „Lidé toho ve městě odpalují hodně, a aby městský ohňostroj nad ostatními vynikl, musel by být hodně drahý," zdůvodnil Pastva. Ty běžné vyjdou od zhruba 30 do 50 tisíc korun. Na ohňostroj se naopak mohou těšit lidé ve Stráži nad Nisou, kde se pořádá každý rok, stejně jako na náměstí v Českém Dubu. Oba ohňostroje trvají patnáct minut a lidé s nimi uvítají vstup do nového roku. O tradiční ohňostroj nepřijdou ani obyvatelé Turnova. Tam je zvykem ohňostroj novoroční, tedy 1. ledna. Letos se bude konat na parkovišti Na Lukách, program začíná v 16.30 hodin, samotný ohňostroj pak vypukne v 17 hodin. V doprovodném programu tam vystoupí i kapela Waldovy Matušky. Turnovský ohňostroj vyjde na 50.000 korun a přispívají na něj kromě radnice i místní podnikatelé.

VE FRÝDLANTU AŽ NA VALDŠTEJNA

Naopak Frýdlant ani Hrádek nad Nisou Nový rok ohňostroji nepřivítá. „Pořádali jsme ho jen jednou. Ale raději si jej necháváme na Valdštejnské slavnosti. Nechceme, aby lidem zevšedněl," vysvětlil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

V HRÁDKU NA SLAVNOSTECH

V Hrádku neměl podle starosty Josefa Horinky ohňostroj tradici nikdy. „Necháváme na lidech, aby Silvestra oslavili individuálně," poznamenal starosta. Stejně jako ve Frýdlantu i zde si nechávají ohňostroj na jiné příležitosti. „Míváme je na Hrádeckých slavnostech a na slavnostech Společnou cestou," dodal Horinka.

ZAČALI S TÍM ČÍŇANÉ

Ohňostroje, coby světelná a zvuková show pořádaná u slavnostních příležitostí, mají za sebou nečekaně dlouhou historii, která sahá až do Číny před naším letopočtem. Ohňostroje úzce souvisí s vynálezem střelného prachu. Podle stránek www.soptik-pyro.cz sloužil už dvě stě let před n. l. k výrobě petard bambus. Do Evropy pak tato vymoženost pronikala jen pomalu. V Čechách se nejvíce ohňostrojů pořádalo nepřekvapivě za panování Rudolfa II. Postupně se ohňostroje staly neodmyslitelnou součástí oslav významných událostí a trvá do současnosti, kdy se jednotlivé země či města předhánějí, které z nich přivítá Nový rok co nejbombastičtějším způsobem.

ZESÍLENÉ HLÍDKY

Na oslavy Silvestra a Nového roku v Libereckém kraji budou dohlížet zesílené policejní hlídky. Na hlavním libereckém náměstí také zůstávají betonové zábrany, i když adventní trhy už skončily. Policejní hlídky budou dál vidět v ulicích. "Už jsme stáhli policejní hlídky, které namátkově kontrolovaly bývalé hraniční přechody a vlakové nádraží v Žitavě, nicméně, pokud se týká policejních hlídek i s dlouhými zbraněmi, tak ty samozřejmě v ulicích zůstávají i nadále," řekla ČTK mluvčí policie Vlasta Suchánková. Policie se podle ní stále zaměřuje na takzvané měkké cíle. "Na místa, kde je větší koncentrace osob, jako jsou autobusová a vlaková nádraží, náměstí nebo obchodní centra. Tato opatření budou pokračovat i přes Silvestra a Nový rok," dodala. Dohlížet tak podle ní bude policie i na ohňostroje a další akce.