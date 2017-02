Liberci hrozí exekuce. Město musí zaplatit 600 tisíc korun

Liberec - Až v exekuční řízení vyústil spor města se společností Real Space.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Měl to být pětipatrový dům s dvaceti byty, celkem za šedesát milionů. Tedy aspoň tak se rýsoval v plánech společnosti Real Space libereckých architektů Filipa Horatschkeho a Jana Dudy. Problém byl ovšem s umístěním. Dům měl stát na místě hřiště ve Svojsíkově ulici pod parkem nad dolními kasárnami.

„To se může stát asi jen v Liberci. V územním plánu byl pozemek veden jako sportoviště, tedy že se na něm nesmí stavět. Dvakrát to uznali i zastupitelé. Jenže, pak došlo k tomu, že nějaký horlivý nebo nevím jaký úředník prostě překreslil tyto plochy jako zastavitelné," popisuje Jana Čermáková, která tehdy proti tomu podepsala petici. Změnu ve výkresu provedl tehdejší vedoucí odboru rozvoje Vladimír Vojtíšek, údajně omylem.

Přesto uzavřelo město se společností Real Space v roce 2008 smlouvu o nájmu pozemku, nicméně k výstavbě kvůli výše uvedeným důvodům nedošlo. Real Space proto odmítla platit nájemné, dokud se celý problém nevyřeší. Kvůli opakovanému zamítnutí územního rozhodnutí nakonec od smlouvy v říjnu 2013 odstoupila. Město ale dala k soudu kvůli zmařené investici. Náklady architekti vyčíslili na 6 094 296 Kč. Zpět chtějí i zaplacené nájemné, tedy 413 tisíc Kč.

Zatímco liberecký soud nárok na zmařenou investici společnosti Real Space neuznal, peníze za nájemné má podle něj radnice vrátit. K tomu ale zatím nedošlo, ač byl rozsudek vynesen v říjnu 2016.Liberci hrozí exekuce. Město musí zaplatit 600 tisíc

„Vzhledem k postoji města postoupil náš právník věc exekutorovi, který dostal od soudu zmocnění zahájit exekuci. V současné době už dluh narostl s penále na 600 000 korun. Pokud město nezaplatí do třiceti dnů, obstaví mu exekutor majetek i účty," uvedl architekt Filip Horatschke pro MF Dnes.

Podle ekonomického náměstka primátora Jana Korytáře ale není hrozba obstavení účtů města tak hrozná, byť jde o nepříjemnou věc.

PENIZE MUSÍ ZAPLATIT DO 30 DNŮ

„Peníze máme zaplatit do 30 dnů, takže nic akutního nehrozí, navíc se můžeme této exekuci bránit dalšími kroky. Důležitější je ale to, že požadavek investora na odškodnění ve výši přes šest milionů korun soud zamítl a potvrdil tak stanovisko města v této kauze. Osobně považuji za nepřijatelné, aby si kdokoliv tímto způsobem vynucoval realizaci svého projektu, zde navíc na pozemcích města," uvedl Korytář.

Exekuční řízení začalo minulý týden a to i přesto, že rada města už v prosinci rozhodla, že proti verdiktu soudu podá dovolání k Nejvyššímu soudu a podá žádost o odklad vymahatelnosti platby právě s ohledem na to, že neví, jak dopadne odvolací řízení.

„Pokud by město ve svém dovolání uspělo, musela by náklady za právní zastoupení ve výši 270 000 uhradit Real Space. Protože nemá peníze, byla by tato částka započítána proti požadovaným 413 100 Kč a město by uhradilo jen rozdíl mezi nimi," stojí v důvodové zprávě, která šla do rady města. Horatschke však upozorňuje, že i oni podali dovolání, protože na zmařené investici trvají.