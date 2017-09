Levnější teplo asi jen tak nebude. Dohoda je v nedohlednu

Liberec – Dohoda Liberce s Teplárnou se opět odsouvá, nic se neschválilo.

Zlevnění tepla od ledna 2018 z 672 na 649 korun za gigajoul a od ledna 2019 dokonce jen 599 korun. Varianta, která zachová centrální zásobování tepla v Liberci a ještě bude vstřícná k zákazníkům. Před zastupitele s ní přišel náměstek primátora Jan Korytář. Jenže úspěchu se nedočkal. Dohodu v tomto duchu zastupitelé odmítli. I proto, že kdyby jí schválili, k ničemu by to nebylo.

„Tento materiál neodpovídá tomu, na čem jsme se s městem v srpnu dohodli. Jde podobným směrem, ale není totožný. Omezuje povinnosti města Liberec a naopak zvyšuje naše povinnosti jako většinového vlastníka,“ řekl na zastupitelstvu předseda představenstva MVV Jiří Koptík.

Podle něj by cena 599 korun znamenala krach teplárny do dvou let. Co přesně by přesně nevysvětlil. „Schvalte to, na čem jsme se dohodli. Když to neuděláte, přijdeme o dotaci na výměnu ztrátového parovodu za horkovod. V říjnu už bude pozdě,“ apeloval Koptík.

DOHODA NEDOHODA

Podle Korytáře ale žádná dohoda neexistuje. „V srpnu jsme se na ničem nedohodli, nic jsme neodsouhlasili. Nenechme se tu vydírat dotací. Když dotace nedopadne, teplárna si může vzít úvěr a ztrátové parovody řešit takto,“ oponoval Korytář. V podobném duchu mluvil i Ondřej Petrovský, který je za město v představenstvu teplárny.

„To, co MVV navrhlo v srpnu, mě osobně velmi urazilo, bylo to pro město absolutně neakceptovatelné. Chtěli nám zakázat jakkoliv komentovat dění v Teplárně, hrozili nám pokutou milion korun za každý případný soudní spor a tak dále,“ řekl Petrovský.

ODPOJOVÁNÍ NENÍ ŘEŠENÍ

Podle některých zastupitelů je jedinou cestou, jak teplo v Liberci zlevnit, zrušení zákazu odpojování pro zákazníky. „Třeba by se pak teplárna konečně chytila za nos a udělala něco, aby jejich ceny byly konkurenceschopné,“ řekla Zuzana Tachovská. Odpojování ale není podle Koptíka cesta správným směrem.

„Město navrhlo odpojení Vratislavic. To by v reálu znamenalo zdražení pro zbylé zákazníky o 21 korun. Teoreticky se může od teplárny odpojit 45% stávajících zákazníků, kteří mají dnes přípojku na plyn nebo mají reálnou šanci, že jí do tří čtyř let budou mít. Jenže pak by cena pro zbylých 55% odběratelů vylétla na 1500 korun za gigajoul,“ vysvětloval Koptík.

Dlouhá debata zastupitelů nakonec žádný výsledek nepřinesla. Materiál se stáhl z programu. Starostové pro Liberec požadovali, aby k tak závažné věci bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo. „Lijeme tu miliony do právníků, faktury jsou za více než tři miliony, a to všechno proto, abychom se dozvěděli, že s tím MVV nesouhlasí. I kdybychom pro to zvedli ruku, tak MVV to stejně nepodepíše. Tak proč to tady řešíme?,“ ptal se Jiří Šolc. O vývoji budeme dál informovat.