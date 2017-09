FOTO: Letošní Okurkiáda už zná svého vítěze. Přihlásilo se 15 soutěžících

Frýdlant – Čtyřčlenná porota rozhodla, že z patnácti vzorků má nejlepší nakládané okurky letos Marie Cermanová.

Na druhém místě s rozdílem bodu skončila Dana Dlouhá, vítězka předchozích dvou ročníků. A třetí místo obsadil Jaroslav Vejdělek. Vyhodnocení Okurkiády proběhlo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí opět v rámci konání jejich výstavy ovoce a zeleniny.

A kdo zasedl v porotě? Starosta Frýdlantu Dan Ramzer, místostarosta Jiří Stodůlka, tajemnice městského úřadu Veronika Bubeníčková a matrikářka Ivana Spatzierová. Mezi hodnotící kritéria patřily vůně, vzhled, kyselost a křupavost okurek. „Porota netušila, čí vzorek se schovává pod jednotlivými čísly. Jména těch, kdo okurky naložili, byla k číslům přiřazena až po uzavření bodování, po rozlepení zapečetěné obálky,“dodala k soutěži tisková mluvčí Martina Petrášková.

„Kvalita vzorků byla opravdu vysoká a oproti minulému roku šla ještě nahoru. Takhle vyrovnaný souboj jsme nečekali. Okurky našich zahrádkářů a obyvatel se mohou směle rovnat třeba okurkám ze Znojma," řekl po vyhodnocení starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který ale ocenil, že každá chuť byla přeci jen trochu jiná.

Zatímco ohledně vítězů se porota poměrně shodla, u zbytku vzorků se bodování lišilo. „Je to dáno tím, že chutě nás porotců jsou u každého trochu jiné. Dámy dávají přednost sladším okurkám, já jednoznačně preferuji ty kyselejší. A musím také přiznat, že raději mám ,co do velikosti okurek, ty menší," prozradil místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Letos se uskutečnil třetí ročník soutěže, ale v pořadí druhý jako soutěž pro širokou veřejnost. Oproti loňsku se přihlásilo o tři soutěžící více. Okurkiáda proběhla v rámci výstavy ovoce a zeleniny zahrádkářů, kterou pomáhali aranžovat žáci Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Lze ji navštívit v klubovně zahrádkářů i v sobotu 23. září od 10 do 17 hodin.

„Stojí za to vidět, co všechno se dá s trochou píle vypěstovat. Ať jde o zeleninu, ovoce, květiny nebo třeba dubovou bonsaj. Jsem rád, že zahrádkáři tradici výstavy drží, a že město může podobné aktivity vyžadující spoustu volného času, podporovat,“ uzavřel starosta Frýdlantu.