Lesní koupaliště by mělo být už na podzim hotové

Liberec - Oprava vany koupaliště začne v červnu, na podzim se pak zkušebně napustí.

Na lesním koupališti se učilo plavat několik generací dětí. Zavřelo se v roce 2007, po deseti letech by tak mělo být znovu napuštěno.Foto: Deník / Pavlíčková Jana

Politické sliby, petice, hapenningy – roky zchátralé Lesní koupaliště v Lidových Sadech toho zažilo už hodně. Teď to vypadá, že se na podzim zkušebně naplní. „Intenzivně na tom pracujeme. Hledá se technické řešení, jak to udělat, aby to nestálo moc peněz. Ale platí, že oprava se rozeběhne zhruba v červnu a do podzimu by měla být hotová,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář. Lesní koupaliště slibovalo opravit už několik vládnoucích garnitur na radnici. Současný primátor Tibor Batthyány na rekonstrukci povolil 8 milionů, včetně DPH. Což je částka, která ale postačí jen na opravu vany koupaliště, ne už na úpravu okolí.

POVOLENÍ Z ROKU 1935

„Báli jsme se, že bude špatná hráz, protože potom bychom se do té částky nevešli. Je tam narušená stabilita, část bočního zdiva se zřítila, ale podle předběžného průzkumu to vypadá, že samotná hráz je v pořádku. Teď čekáme na kamerové zkoušky potrubí, které je 170 metrů dlouhé, tam nás může ještě něco překvapit,“ řekl vedoucí projektu Jan Lajksner. Zajímavé je, že vana se bude opravovat na základě povolení z roku 1935, kdy se začalo s výstavbou. „Protože u vany nebudeme rozměrově nic měnit a použije se stejný materiál, tedy žula a beton, tak nepotřebujeme nové povolení. V původním projektu se počítalo i s desetimetrovou skokanskou věží, ale ani tu nebudeme stavět,“ vysvětluje Lajksner.

Ten zároveň zpochybňuje řeči o tom, že Lesní koupaliště bude mít problém s napouštěním. „Na vydatnost Jizerského potoka, tedy hlavního přítoku, se zpracoval posudek a vychází to zhruba stejně jako v době, kdy bylo koupaliště postavené. Navíc je tu ještě možnost přivést sem dva jiné přítoky,“ uvádí Lajksner.

Primátor Batthyány by rád viděl v areálu i další využití. „Před lety tu vznikl plán na rozšíření aktivit centra Divizna, umím si tu představit i záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata, která je dnes v Ostašově,“ zmínil primátor.

Jenže do 1. etapy se z vyčleněné částky už nic nevejde, a to ani šatny či případné učebny pro Diviznu. „To jsou stavby, které musí mít kanalizaci, přívod vody i nějaké vytápění. Tam musí být územní řízení, takže by to letos ani stihnout nešlo,“ dodal Lajksner. Na vedení města tak je, aby si rozhodlo, co chce v areálu dál mít, včetně podoby terénních a sadových úprav. Milovníci ne příliš prohřáté vody, kterou bylo koupaliště proslulé, se zatím mohou těšit na podzim, kdy se má vana zkušebně napustit. Tlak vody a terénu pak ukáže, zda je dobře opravená. „Jestli ho fakt napustí, klidně si do té ledárny vlezu, takhle zchátralé je to hrozné,“ vítá opravu Liberečan Petr Moc.