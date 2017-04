Lanovka k můstkům ujíždí, je tam nestabilní svah

Liberec – Nestabilní podloží v areálu na Ještědu si vybralo další daň. V minulosti tam už několikrát došlo k drobným sesuvům, teď je kvůli tomu poškozený jeden z nosných sloupů lanovky ke skokanským můstkům.

Skokanské můstky na Ještědu. Ilustrační foto.Foto: Denik

„Jde o lanovku, která neslouží běžně turistům nebo lyžařům, ale pouze skokanům k dopravě na vršek skokanských můstků,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. I přesto je ale nutné podpěrný sloup opravit. „Místo už si prohlédl statik a geolog. Došli k závěru, že svah ujíždí a kvůli tomu se začal naklánět i jeden ze sloupů. Budeme ho muset proto demontovat,“ vysvětluje technický náměstek primátora Tomáš Kysela.

MÍSTO JEŘÁBU VRTULNÍK

Sedm set kilogramů vážící sloup přitom nebude odmontován pomocí jeřábu, ale vrtulníku. „Kdybychom do areálu pustili nákladní vozy, museli bychom pro ně zřídit přístupovou cestu a tu pak zase uvést do původního stavu. Což je finančně velmi náročné a prakticky nemožné. Proto jsme zvolili variantu, kdy sloup bude sundán pomocí vrtulníku. Bude to dokonce o 30 % levnější, než kdyby tam přijel jeřáb a další těžká technika,“ řekl primátor Tibor Batthyány. Celkem podle něj vyjde oprava na 200 000 Kč, z toho 110 000 bude stát právě pronájem vrtulníku od společnosti DSA.

„Patka sloupu se sanuje, provede se injektáž a po zatvrdnutí se zase sloup vrátí na místo. To znamená, že se nebude pořizovat nový,“ dodal náměstek Kysela s tím, že vrtulník by měl v areálu na Ještědu operovat první týden v květnu.

Pohyb svahu naštěstí není tak veliký jako v zimě 2008, kdy se utrhlo kus svahu vedle nově budované tribuny pro diváky na MS 2009. Pás zeminy byl dlouhý 25 metrů a přibližně stejně široký.