Kvůli havárii topení se učí jinde

Křižany - ZŠ Křižany-Žibřidice řeší problém s prasklým topením.

Topení. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Jen záložní kotel vytápí teď obě budovy základní školy v Žibřidicích. Protože hlavní budova je v podstatě jen temperovaná, musela škola přistoupit k nestandardním opatřením. Výuka pro děti z 1. stupně teď probíhá v multifunkčním centru v Křižanech. „Žáci jsou od školy a zpět do jídelny odvezeni obecním autobusem. Žáci druhého stupně se budou vyučovat dle náhradního rozvrhu v přístavbě školy, kde teploty ve třídách splňují hygienické normy. Pokud by byly podmínky nevyhovující, přesune se výuka do školní jídelny," uvedla ředitelka školy Naděžda Urbanová s tím, že v pátek jsou pololetní prázdniny a tudíž budou děti doma. V pondělí by se pak měl tento způsob řešení krizové situace vyhodnotit.

POKLES TLAKU

Školu v Žibřidicích, kam chodí 93 žáků, vytápí tři tepelná čerpadla, která jsou v provozu od srpna 2012. Běžně jsou v provozu dvě a třetí je záložní. Už v prosinci ale došlo k výpadku čerpadel, načež se provedla oprava. Při ní se zjistilo, že dochází k úniku tlaku v primárním okruhu. „Bohužel, na konci ledna došlo k úplnému úniku okruhu a bylo nutné strojovny odstavit. Od této doby vytápí celý okruh obou budov pouze záložní elektrokotel, který není schopný v současných klimatických podmínkách vytopit obě budovy na komfortní teplotu," vysvětluje starosta Křižan Václav Honsejk. Oprava podle něj potrvá minimálně do poloviny příštího týdne.

„Pak budeme řešit, proč tento problém vznikl. Zda stavební firma udělala práci dostatečně kvalitně či byla chyba v projektu nebo stavebním dozoru, anebo jde o souhru náhod, kterou nemohl nikdo předpokládat. Budeme také uvažovat o navýšení elektrického příkonu školy a dodatečném osazení druhého nouzového elektrokotle pro nouzové vytápění," dodal Honsejk.