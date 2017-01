Krátké zprávy z Libereckého kraje

Liberecký kraj - Opravy mostu za pět milionů korun, krádež psa a další zprávy z Libereckého kraje.

HEJNICE

Hejnice zavřou most k autokempu

Jedna z výrazných položek letošního rozpočtu Hejnic se týká opravy mostu přes Smědou, kterým se jezdí k autokempu. Náklady na jeho rekonstrukci si vyžádají pět milionů korun a minimálně tři měsíce dopravní uzavírky. „Most není vysloveně v havarijním stavu, ale není ani v příliš dobrém stavu. Udělali jsme si průzkum, ze kterého vyplynulo, že bychom měli sundat celou mostovku a udělat ji novou," zdůvodňuje starosta Jaroslav Demčák. S opravou radnice neváhala, protože jde o jeden ze dvou mostů, přes které se dá na druhý břeh dostat. „Je tu ještě náhradní most a zbytek může jezdit přes Bílý Potok. Počítáme, že zhruba tři měsíce bude zavřený, ale zase pak bude mít nosnost, kterou dnes nemá, ale auta, která teď přes něj jezdí, ji stejně překračují. Správně by tam dnes nemohli projet ani popeláři, ale to je nereálné," dodal Demčák s tím, že oprava začne hned zjara.

LIBEREC

Ukradla psa, údajně z lítosti

Bezpečnostní kamera usvědčila 44letou ženu z Liberce, která před obchodem v Hanychovské ulici ukradla fenu yorkšírského teriéra. Psa tam uvázala majitelka, která šla do krámu nakoupit. Zdržela se v něm čtvrt hodiny, během které pejsek zmizel. Protože prostor před obchodem snímá kamera, vedoucí prodejny našel na záznamu, že yorkšírku odnesla neznámá žena. Majitelka se ihned obrátila na policii a ta po čtyřech hodinách dotyčnou vypátrala. „Podezřelá se hájila tím, že chtěla pejska zachránit, protože si myslela, že ho někdo vyhodil z domova. Této argumentaci se dá ale jen těžko uvěřit, protože psí slečna měla na sobě luxusní roláček s norskými vzory a na první pohled bylo jasné, že je velmi opečovávaná," řekla policejní mluvčí Ivana Baláková. Údajná zachránkyně se teď bude zpovídat z trestného činu krádeže. Podle znaleckého posudku je cena psa 10 000 Kč.

TURNOV

Ani letos nechce Turnov zahálet

Mezi největší plánované akce letošního roku bude v Turnově patřit výstavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem za 20 milionů korun, podíl radnice na této investici by měl být 2,5 milionu. Další dva miliony má město připraveno na pátou etapu revitalizace sídliště u nádraží, pokusí se na ni získat čtyřmilionovou dotaci. V plánu je rovněž výstavba parkoviště za čtyři miliony na Havlíčkově náměstí. Osm milionů korun vydá Turnov na velkou rekonstrukci dětského hřiště u letního kina a stejnou částku pak na inženýrské sítě pro osm pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Hruštice. Na opravy komunikací je připraveno kolem šesti milionů korun, zhruba stejnou sumu má město určenou na kompletní rekonstrukci toalet na ZŠ Skálova. Celkem má město na investice zatím připraveno 51 milionů Kč, během roku se ale podle starosty tato částka určitě zvýší, záležet bude i na tom, jak bude Turnov úspěšný při získávání dotací. V rezervě má na případné spoluúčasti připraveno skoro 13 milionů korun.

ČESKÝ DUB

Popeláři se převrátili na bok

Ne zrovna šťastně začal nový rok pro svozovou firmu v Českém Dubu. Popelářské auto se tam převrátilo na bok v zatáčce při sjíždění prudkého kopce v ulici U Zahradnictví. Hrozivě vyhlížející nehoda se naštěstí obešla bez zranění