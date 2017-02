Krátké zprávy: K hasičárně umístili kontejner na mrtvé ptáky

Liberec, Turnov - Speciální kontejnery na mrtvé ptáky, katastr provede kontroly a další zprávy z Libereckého kraje.

TURNOV

Popelnice na mrtvé opeřence

Městský úřad v Turnově nechal k hasičské zbrojnici u Kalužníku umístit speciální kontejner, do kterého mohou lidé hodit nalezené mrtvé ptáky. Jde o opatření, které souvisí s výskytem ptačí chřipky minulý týden v osadě Kadeřavec. „Zatím jsme v kontejneru našli jen jednu mrtvou volavku, která byla ihned odvezena do kafilérie v Mimoni," uvedl Luboš Mrklas z krizového řízení turnovské radnice. Včera byl poslední den, kdy mohli lidé nahlásit své domácí chovy drůbeže a ptactva v ochranném pásmu 3 km od Kadeřavce. „Za staršími lidmi přišli domů i členové z osadního výboru z Mašova, aby se sčítacími archy nemuseli na radnici. Nebudeme však kontrolovat, zda někdo své chovy zamlčel. Lidé sami riskují problémy v případě, že by se pak u jejich nenahlášeného chovu ptačí chřipka vyskytla," dodal Mrklas.

LIBEREC

Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad v Liberci se chystá na revizi souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem a to přímo v terénu. Kontrola se bude týkat Horního Hanychova, Horní Suché u Liberce, Karlinek, Krásné Studánky, Ostašova a Stráže nad Nisou. Revize potrvá od začátku března 2017 do konce roku 2017. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení §43 katastrální vyhlášky: například hranice pozemků, obvody budov, druhy pozemků a způsoby jejich využití, typ staveb, jména vlastníků apod. Revize bude platná, i když se jí vlastník odmítne zúčastnit, v těchto případech se využijí informace od obecních úřadů a vlastníků sousedních nemovitostí.

Nešikovný zloděj s auty neodjel

Liberecká policie hledá nešikovného zloděje, který se pokusil ukrást během jedné noci tři auta. Ani s jedním nakonec neodjel, ale škody nakonec napáchal za téměř sedmdesát tisíc korun. „Do jednoho auta se mu nepodařilo vniknout a rozbil jenom okénko, ale u dalších dvou poškodil spínací skřínku," sdělila mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová. K pokusům o loupež došlo v ulicích Zahradní, Vrchlického a Borový vrch. Zatím neznámý pachatel se pokusil ukrást auta Škoda Fabia, Volkswagen Golf a Volkswagen Bora. „Jeho motiv je tedy zřejmý, snažil se nějakým vozidlem odjet, což se nestalo jenom proto, že je nešikovný," sdělila dále mluvčí.

Na Čapka do Oblastní galerie

Minulý čtvrtek měl vernisáž ojedinělý projekt zaměřený na Čapkovu tvorbu pro děti v Oblastní galerii Liberec. A tento čtvrtek, 2. února, proběhne komentovaná prohlídka k výstavě Nespatříte hada za účasti kurátora Tomáše Wintera. Dopolední čas od 10:30 do 11:30 bude zasvěcen tvorbě pro děti Josefa Čapka. Ta se odrazila ve dvou výjimečných dětských knihách. Roku 1948 to byla sbírka básní Františka Hrubína Modré nebe s klasickými pastely Josefa Čapka. O generaci pozdější básník Jan Skácel vydal v roce 1985 sbírku Kam odešly laně. Modré nebe inspirovalo i hudebního skladatele Miroslava Kabeláče, jehož hudba zní v prostoru galerie a podnítila i podobu výstavy. Výstava je vhodná jak pro dospělé, tak i pro děti.