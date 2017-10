Krajský dispečink slaví rok. Řidiči se museli naučit jezdit na čas

Liberecký kraj – Před dispečerem je na monitoru mapa Libereckého kraje a na ní svítí různobarevné obdélníčky. Každý z nich představuje konkrétní autobus či vlak.

Liberecký krajský dispečink. Mapa na obrazovce dispečerům ukazuje také aktuální uzavírky.Foto: ČTK

„Čekej do 16.07 na 851/17 z Jablonce“ odchází z dispečinku pokyn řidičovi. „Zprávu dostane řidič na odbavovací strojek, takže ví, že má pět minut počkat na cestující z druhého spoje, aby mohli přestoupit a neujel jim, i když podle jízdního řádu už by měl vyjet,“vysvětluje vedoucí dispečinku Roman Martinec. To je ostatně i hlavní smysl centrálního dispečinku.

„Dřív se stávalo, že řidiči autobusů si jezdili téměř jak chtěli. Nikdo je nekontroloval, lidi pak mrzli na zastávkách nebo jim ujel spoj před nosem. Teď, když jsou pod dohledem, už se nic takového neděje. Dokonce jsme tu ze začátku měli i takové dotazy jako: už mě vidíte, už musím jezdit podle jízdního řádu?,“ směje se jednatel společnosti Korid Pavel Blažek.

TISÍCE SPOJŮ

Právě Korid centrální dispečink zajišťuje. V provozu je od čtyř hodin ráno do půlnoci. „Každý den sledujeme 2608 autobusových a 539 vlakových spojů a 1590 návazností mezi nimi. Denně odešleme řidičům přes 1300 textových zpráv a vyřídíme desítky telefonátů od cestujících,“ vypočítává Martinec.

SANKCE

Někdy je ale zpoždění přesto tak velké, že dispečer odešle příkaz, aby navazující spoj nečekal. „Od června máme ve smlouvách s dopravci sankce za pozdní spoje. Kde je evidentní, že je to z jejich viny, vystavujeme pokutu. Není to však hlavním smyslem. Spíš chceme dopravce naučit, aby si své řidiče ohlídali a učili je kázni při dodržování jízdních řádů,“ říká vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Libereckého kraje Monika Šulcová.

Na monitoru přitom dispečer nevidí jen pohyb konkrétního autobusu či vlaku. „Ukazuje to i zácpy, nehody nebo nesjízdná místa, takže dispečer může řidiče navést třeba na jinou trasu. Jednomu kolegovi dokonce jednou utekly z ohrady ovce, tak jsme mu volali, ať je jde hledat, protože na monitoru jsme měli hlášku, že se po silnici, kde bydlí, potulují ovce,“ líčí Blažek. Informace o aktuální jízdě spojů jsou přitom volně přístupné i cestujícím buď on-line na webu Koridu nebo v chytrém telefonu. Korid nabízí zdarma i data obcím, informačním centrům a podobně.