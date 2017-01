Kraj už potřetí zamítl demolici Kováku, Chrastava zuří

Chrastava - Složíme se na benzín, podpálíme to a bude klid. Jinak se té hrůzy asi nezbavíme. Obyvatelé Chrastavy začali na internetu reagovat na fakt, že i třetí nařízení o demolici bývalé ubytovny Kovák stavební odbor Krajského úřadu zrušil. Nařízení vydal stavební úřad v Chrastavě, kraj je ale odvolací orgán, který má na věc jiný pohled.

KOVÁK. Zmizí někdy z povrchu zemského?Foto: Deník/ Romana Prošková

A tak zatímco město Chrastava tvrdí, že zchátralá budova je nebezpečná a ohrožuje své okolí, podle kraje zase tak rozpadlá, že by se musela celá zbourat, není. Odstranit by se mohly jen výplně s okny a dveřmi. „Odstranění v žádném případě neznamená nutnost odstranění celé stavby jako takové. A to z toho důvodu, že i po odstranění závadných částí v území zůstane vlastní základní skelet stavby jako takové, který lze dále využít," stojí v rozhodnutí. Starosta Chrastavy Michael Canov je pobouřen.

„Rozhodnutí odvolacího orgánu čpí na hony zdáním zaujatosti, protože rozhodnutí soudních znalců byla jednoznačná. Tedy, že k demolici bude muset dojít, protože závady nebyly odstraněny. Náš stavební úřad několikrát majitele vyzval k nápravě, ale nic se nestalo. Jenže stavebnímu úřadu na kraji stačí, že jim majitel napsal, že se na odstranění závad pracuje. Nepracuje, nic se tu neděje," líčí Canov.

Kovák je prázdný už sedm let. Majitel Radim Urban s městem příliš nekomunikuje, občas ale vydá prohlášení, že chce opuštěný objekt přestavět na menší byty. Jenže než plané sliby by radnice ráda viděla Kovák srovnaný se zemí. „Dáme celou věc k soudu, ať to posoudí on," dodal Canov.

