Kraj chystá úspory energie

Liberec - Liberecký kraj připravil projekty za více než 113 milionů korun, které mají pomoci snížit spotřebu energií v devíti školských budovách a sociálních ústavech. Počítají nejen s výměnou oken a zateplením budov, ale také například s využitím moderních systémů rekuperace tepla.

Zateplení škol a školek. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Petr Šimr

Kraj žádá na projekty dotace z evropských fondů. V minulosti bylo možné na podobné akce získat až polovinu, v novém programu jsou dotace jen 30procentní. Informoval o tom hejtman Martin Půta (STAN).

V České Lípě bude kraj testovat moderní technologie jako je rekuperace vzduchu a využití odpadního tepla. „Je to jeden z prvních takto postavených projektů v našich budovách, takže to bereme trochu jako pilotní projekt, jako testování v provozu," poznamenal hejtman. Budova Obchodní akademie v České Lípě stojí v městské památkové zóně, v minulosti už dostala nová okna, podle Půty ale není vhodné změnit její fasádu zateplením polystyrénem. „Hledali jsme proto jinou cestu, jak energetickou náročnost budovy snížit," dodal hejtman. Na půdu školy budou umístěny dvě centrální jednotky, odkud přívod vzduchu povede do schodišťového prostoru na společné chodby a odtud bude přepouštěn do tříd. Odvětrávaný teplý vzduch ohřeje ten, který bude vzduchotechnika nasávat do budovy. Vodu pro toalety a pro vytápění školy bude ohřívat tepelné čerpadlo s využitím odpadního tepla z chlazení počítačových serverů školy.

Zateplení se podle radní v rámci projektu dočká například také pavilon B Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě v ulici 28. října. Náklady na energie chce kraj snížit také třeba ve Střední a mateřské škole v Liberci Na bojišti, Domově důchodců ve Sloupu v Čechách nebo Léčebně respiračních nemocí ve Cvikově. „Pokud dotaci získáme, mohla by realizace projektů začít na počátku roku 2018," dodal Půta.

Podobný projekt není v Libereckém kraji první, v posledních pěti letech kraj do modernizace a zateplení jen školských budov investoval více než 400 milionů korun, z toho zhruba třetinu získal z evropských fondů nebo z programu Zelená úsporám. Další stamiliony šly do modernizace a zateplení sociálních ústavů, ale také zdravotnických zařízení.