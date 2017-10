Kraj chce zlevnit roční jízdné

Liberecký kraj začne jednat s dopravci a obcemi o snížení ceny ročních kupónů v tarifu IDOL, které umožňují cestování po celém kraji.

Vlak. Ilustrační snímekFoto: Deník

„Teď stojí kupón 10 000 korun. Vloni si ho koupilo jen 150 lidí, a to ještě většinou kvůli dojíždění za prací do Mladé Boleslavi. Zvažujeme, že bychom šli po vzoru Prahy na cenu 10 korun za den. Tudíž by pak roční kupon stál 3 650 korun,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter. Snížením ceny chce kraj zatraktivnit veřejnou dopravu a nalákat víc cestujících. Změnou by mohly projít i senior pasy, které jsou dnes pro cestující nad 70 let věku. Výhledově by je mohli využívat lidé nad 65 let.