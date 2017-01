Kraj chce provést audit ve všech svých zdravotnických zařízeních

Liberec - Liberecký kraj hledá finanční i personální rezervy ve svých nemocnicích.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.Foto: Deník

Nejdřív audit, potom změna vedení. Takový je scénář vývoje krajského zdravotnictví. Hlavní roli v něm má sehrát Pavel Marek, dnes už bývalý šéf logistiky v Preciose a blízký přítel hejtmana Martina Půty. Hejtman si od tohoto kroku slibuje především nápravu vztahů mezi Krajskou nemocnicí v Liberci a Nemocnicí s Poliklinikou v České Lípě. Ta bojuje s nedostatečným personálním obsazením, a přestože je spádovou nemocnicí pro celou západní oblast Libereckého kraje, řada pacientů musí vyhledávat pomoc právě v Liberci. „Nejde o to, že by měly spolupracovat, ale o to, že musí. Je potřeba, aby vzájemně využívaly některé své služby, společně hledaly výhody a možnosti úspor a domnívám se, že se to bez personálního propojení neobejde," zdůvodnil hejtman Martin Půta.

„Máme jasné signály, že medicínská péče v České Lípě není ideální. Z nemocnice odcházejí lékaři, potřebujeme zmapovat situaci, abychom věděli, kde jsou rezervy. Nechceme dopustit, aby se českolipská nemocnice stala periferií," dodal radní Přemysl Sobotka.

Na nedostatky v českolipské nemocnici opakovaně upozorňoval i někdejší předseda představenstva krajské nemocnice a lékařský ředitel Richard Lukáš, jehož v čele vrcholného orgánu KNL nahradil minulý týden nečekaně právě Pavel Marek. On by měl být podle hejtmana spojovacím článkem mezi oběma nemocnicemi. O tom, zda by měl šéfovat českolipské nemocnici i budoucímu holdingu, se zatím jen spekuluje.

Podle hejtmana Půty kraj vkládá do všech tří krajských zdravotnických zařízení, tedy nemocnic v Liberci, České Lípě a krajské záchranky nemalé peníze na provoz, audit by podle něj měl prověřit, zda jsou využívány účelně a zda v provozní části nejsou zbytečné rezervy.

„Nemám podezření, že by se ve zmíněných zařízeních děly nějaké nekalosti, ale když má kraj dávat ročně víc jak 200 milionů korun, chce je investovat účelně," vysvětlil hejtman. „Cílem auditů je především prověření personálního a investičního potenciálu obou nemocnic, ve kterých se připravují významné projekty," doplnil radní pro zdravotnictví, Přemysl Sobotka.

V Liberci jde o modernizaci nemocnice a výstavbu centra urgentní medicíny, v České Lípě o pavilon pro specializovanou i následnou péči. Změny ve vedení českolipské nemocnice by podle informací Deníku přivítali jak zaměstnanci, tak pacienti. Rodit jezdí ženy raději do Mladé Boleslavi, za náročnější péčí míří do Liberce. Stěžují si také na dlouhé čekací lhůty. Se stejným problémem se dlouhodobě potýká také Liberce. Jenže zatímco v České Lípě je překážkou nedostatek lékařů, v Liberci zase nadbytek pacientů způsobený právě nefunkčností okolních nemocnic. V budoucnu by bezchybné fungování zdravotnictví v Libereckém kraji měla zajistit tzv. Aliance nemocnic.

Dokument, který už na podzim podepsali ředitelé všech nemocnic by měl definovat kdo a kde bude v rámci kraje jakou péči vykonávat. Tak aby někdo „nevyzobával" pouze lukrativní výkony a na jiného nedopadlo všechno ostatní, jako se to děje dosud. Aby se například někde naplatila ortopedie, když se tu provádí minimum ortopedických operací a podobně. Tím, kdo o tom bude nakonec rozhodovat, jsou zdravotní pojišťovny. Podle jakého klíče, by však měl na základě Aliance určit kraj. A zda tento nelehký úkol zvládne právě hejtmanem dosazený Pavel Marek, ukáže čas.