Komedie s hazardem v Liberci pokračuje. Bude v Liberci městské kasino?

Liberec - Nejdřív se mělo jen značně redukovat, pak se přijala vyhláška, že nebude nic, a teď se zase rojí nápady jak zákaz prolomit. Liberečtí zastupitelé předvádějí kolem otázky hazardu ve městě podivné tanečky.

Automaty - ilustrační snímekFoto: Deník

Aktuálně tu platí vyhláška, která zakazuje provozování binga, technické a živé hry na celém území města s přechodným obdobím do konce tohoto roku. Některým zařízením totiž ještě dobíhají platné smlouvy. Nicméně v zastupitelstvu jsou dva protichůdné tábory, z nichž jeden hodlá nulovou toleranci zmírnit. Na stole je tak záměr na zřízení jednoho městského kasina, tak jako například ve Františkových Lázních nebo ve Vsetíně.

JEDNO KASINO A DOST?

„Jde o nediskriminační způsob, který neotevírá prostor pro žádnou manipulaci. Nájemní prostory se draží v elektronické aukci, která je otevřena všem zájemcům, vyhrává nejvyšší nabídka," uvedl předkladatel záměru Josef Šedlbauer (ZpL) s tím, že město jako pronajímatel rozhodne o velikosti pronajímaných prostor a stanoví tak horní počet hracích zařízení, která budou ve městě provozovány. Zajímavé přitom je, že právě Šedlbauer se bil za nulovou toleranci hazardu a je i autorem vyhlášky, která hazard v Liberci zakazuje.

„Zajímalo by mne, co se tak zásadního stalo, že Změna změnila poměrně zásadně svůj názor. Znamená to, že nulová tolerance je passé a celá několikahodinová debata na zastupitelstvu byla jen divadélkem?" ptá se zastupitel SLK David Václavík, který hlasoval pro úplný zákaz hazardu.

PENÍZE X PREVENCE

Že jde o stále ožehavé téma dosvědčuje i fakt, že na minulém zastupitelstvu neprošel návrh Jiřího Šolce (SLK) na stanovení několika adres, kde by šel hazard v Liberci provozovat. „Hazard nevymýtíme tím, že zavřeme herny. Hráči se jen přesunou jinam a město přijde o zdroj příjmů," zdůvodňoval Šolc. Před nulovou vyhláškou šlo z hazardu do městské kasy ročně 70 milionů. Za svůj návrh byl ale Šolc označen za lobbistu hazardu a zástupce obchodníků s lidským neštěstím. Uplynulo ale pár týdnů a od Šolcových kritiků přichází návrh na městské kasino. „Někteří kolegové mají za to, že je žádoucí najít kompromis, který bude více konsensuální a tedy udržitelný i do budoucna," uvedl náměstek primátora Ivan Langr (ZpL).

Městské kasino by tak jednak mohlo zabránit vzniku černých heren, které by se v Liberci mohly objevit poté, co doběhnou platná povolení dosavadním kasinům, a jednak by znamenalo příjem do pokladny města. Ve Vsetíně například vybírají za městské kasino na nájmu 6 milionů ročně.

„Vyhláškou o nulové toleranci nezískalo město vůbec nic. A nic se také nevyřešilo. Jen se klamou voliči o tom, jak se skoncovalo s hazardem. Za 70 milionů se toho mohlo pro Liberec udělat hodně. Tyto peníze naopak získají okolní obce, včetně Stráže na Nisou," zmínil primátor Tibor Batthyány. Jeho původní návrh na regulaci hazardu ve městě, nikoliv však úplný zákaz vloni v prosinci neprošel. Batthyány navíc naráží na aktivity firmy Salita z Olomouce, která chce zřídit velké luxusní kasino vedle nové benzinové pumpy u výjezdu z Liberce směrem na Děčín. Katastrálně už lokalita spadá do Stráže nad Nisou.

„To je přesně ten případ, jaký dopad má současná vyhláška o nulové toleranci v Liberci. Obce, které s Libercem sousedí, teď budou profitovat na tom, že u nás se hazard hrát nesmí. My budeme mít smůlu a oni budou mít příjem z daní z hazardu," zlobí se zastupitel Šolc.

I tak je ale otázkou, zda myšlenka na městské kasino získá v zastupitelstvu nadpoloviční většinu. O tom, kde by kasino mělo být, se v návrhu nemluví.