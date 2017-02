Kočárové aleji v Raspenavě zbývá jen posledních pár hodin

Raspenava - /GALERIE/ Přesně 147 let lemuje silnici z Raspenavy na Krásný Les jasanová alej. V roce 1870 ji vysázeli tamní sedláci, aby zpříjemnili cestu kočárem z Frýdlantu do Lázní Libverda, které se právě tehdy rozvíjely.

Kočárové aleji v Raspenavě zbývá už jen posledních pár hodin do pokáceníFoto: VLP / Pavlíčková Jana

„Takže vlastně díky turistickému ruchu vznikla a paradoxně kvůli turistickému ruchu bude zase pokácena," řekl Zbyněk Vlk z iniciativy Zachraňme aleje. Do kácení zbývá jen pár hodin, první pily se do stromů zakousnou v pondělí ráno. Celkem bude na Frýdlantsku pokáceno do konce března 523 stromů, trojnásobek nových se ale místo nich vysadí. „Původně se mělo kácet 900 stromů, většinu alejí se nám podařilo zachránit. Bohužel, právě Kočárovou alej se kvůli úzkým rozměrům silnice zachránit nepodařilo," řekl Vlk.

Kácet se má kvůli opravám silnic, které už jsou místy téměř rozpadlé, ty úzké se o něco rozšíří, aby byly bezpečnější. Stromy určené ke kácení už jsou označené sprejem. Kromě Kočárové aleje jde i o další stromy směrem k Novému Městu pod Smrkem, Srbské a Horní Řasnici. Silnice mezi Raspenavou a Krásným Lesem, stejně jako z Nového Města k Horní Řasnici bude pro motoristy zcela uzavřena. „Na ostatních bude provoz umožněn se zvýšenou opatrností. Řidiči musí počítat s tím, že se na zmíněných silnicích setkají s dopravním omezením po celý rok," upozorňuje Ivana Bucharová z odboru dopravy frýdlantské radnice.

