Koalice v Liberci se nedohodla na rozpočtu pro rok 2017

Liberec - Nedodělaný se spoustou chyb. Tak hodnotí primátor Liberce Tibor Batthyány rozpočet města pro rok 2017, který připravil ekonomický náměstek Jan Korytář.

Tibor Batthyány, primátorFoto: archiv

„Je v něm spousta nedostatků. Máme tu několik priorit, jako opravu bazénu, budovy Uranu, divadla a podobně, ale v rozpočtu na to nic nebylo. Rovněž je tam o osm milionů méně na sdružené opravy, které přitom máme předjednané s vlastníky inženýrských sítí," zmínil Batthyány.

Korytář ale oponuje. „Po třech měsících jednání nám koaliční partner oznámil, že rozpočet nepodpoří, ačkoliv byl v Radě města schválený i hlasy primátora a všech zástupců za hnutí ANO. Nezbývá mi nic jiného, než ho stáhnout," uvedl před posledním zastupitelstvem Korytář.

Stažení z programu uvítala i opozice. Podle Ondřeje Červinky z ODS je rozpočtové provizorium lepší než Korytářův materiál. Řadu výtek měli i Starostové a to i přesto, že rozpočet byl koncipován s příjmy o 250 milionů vyššími než letos.

„Rozpočet sice vypadá báječně štědrý, ale přitom zapomíná na klíčové městské investice, obsahuje mnoho neprůhledných kapitol s korupčním rizikem a dál drží mrtvý systém fondů," popsal za SLK Jiří Šolc.

Fond rozvoje města, který Korytář zavedl, přitom kritizuje i primátor. „Fond nám strašně snižuje flexibilitu, schopnost dělat věci rychle. Když chcete z něho něco použít, musí o tom rozhodnout správní rada, je to všechno na dlouhé lokte," řekl Batthyány.

ZRUŠÍ SE FOND ROZVOJE?

Zrušení fondu prosazuje od začátku i opozice. „Je to zcela nefunkční systém, který zanáší do rozpočtu zmatek a neprůhlednost. Přitom by stačilo, aby výdaje byly členěny podle jednotlivých kapitol a ne hromadně v jednom nepřehledném balíku. Do fondu by se měly dávat stranou peníze jen na předem jasné projekty jako je právě oprava bazénu, Uranu nebo divadla," řekl zastupitel Michal Hron.

Opozice také kritizuje podle ní extrémní nárůst zaměstnanců magistrátu. Za vlády ANO a Změny jich přibylo 72. V důsledku toho pak rostou osobní náklady a náklady na spotřební materiál. Novou podobu rozpočtu by měli zastupitelé schvalovat na konci ledna.