Koalice v Liberci má stále s problémy, Změna chce změnu

Liberec – Rok a půl před komunálními volbami dojde možná k obměně na liberecké radnici. Změna, která je v koalici s bývalými členy ANO, není s fungováním spokojena.

Liberecká radnice. Ilustrační foto.Foto: Ondřej Kolman

„Bohužel, na jednáních zastupitelstva se stále opakují situace, kdy koaliční partner nepodpoří usnesení, která byla předtím schválena v radě města. Tomu se pro příště chceme vyhnout, proto jsme zahájili jednání i s dalšími subjekty,“ uvedla předsedkyně zastupitelského klubu za Změnu Kateřina Absolonová. „Nedá se tímto způsobem pracovat, většinu času zabere dohadování a výměna názorů, čas na vlastní práci pak skoro není,“ zmínil radní za Změnu Josef Šedlbauer.

Změnaři proto na páteční odpoledne svolali koaliční jednání, kde chtějí řešit personální obsazení jednotlivých míst, rozšíření koalice o další subjekty, které jsou dnes v opozici a programové priority do konce volebního období.

SMLOUVA ZŮSTANE

Primátor Tibor Batthyány se přitom navenek stále tváří, že koalice funguje. „Vím, že Změna potajmu obchází další strany a vyjednává. Za nás se ale nic nemění, já o žádných závažných problémech nevím,“ řekl Batthyány. Právě osoba primátora ale leží Změně nejvíc v žaludku.

„Neudržitelnost situace vidí i někteří kolegové z exANO. S většinou z nich je spolupráce bezproblémová, proto bychom v ní chtěli i nadále pokračovat. Koaliční smlouvu proto nechceme vypovídat, spíš ji případně rozšíříme o další subjekty,“ zmínil lídr Změny Jan Korytář.

S kým přesně se Změna na případném doplnění v radě města domluvila, ale nechce Korytář před pátečním jednáním prozradit. „Podporu ale máme. Do konce volebního období zbývá ještě rok a půl a my se nechceme do povědomí voličů zapsat jako koalice zmaru a spadnout do propadliště politických dějin. Je nutné dělat věci efektivněji,“ řekl Korytář.

BUĎ A NEBO

Obměnu chce Změna dojednat ještě před březnovým zastupitelstvem. Má tak na to ani ne 14 dní. „Samozřejmě záleží na postoji jednotlivých členů exANO. Pokud budou pro rozšíření rady, není problém. Pokud na to nepřistoupí, tak pak dál zůstane jen tato dvojkoalice, která je dosud a nic se de facto nezmění,“ vysvětlil Korytář.