Když nebude sníh, Jizerská 50 vrátí běžcům jejich startovné

Bedřichov – Je to hodně nestandardní, přiznává pojišťovna. Ale pro 51. ročník tohoto běhu je to již připraveno.

Foto z trati Jizerská 50Foto: jiz50.cz

Stalo se vám už někdy, že jste si zaplatili vstupenku a nakonec měli smůlu, protože se akce nekonala? V kulturním světě vám peníze vrátí, v tom sportovním se s tím setkáte jen vzácně. Nebo lépe řečeno vůbec. Výjimku tvoří Jizerská 50. Legendární závod v běhu na lyžích přistoupil po zrušení závodu v roce 2014 kvůli špatným klimatickým podmínkám k razantní změně, pojistil si startovné, aby ho mohl závodníkům vrátit. „V posledních letech jsme se snažili i vzhledem k problémům s nepřízní počasí vyjednat pojištění, které by krylo riziko zrušení závodu z důvodu nedostatku sněhu, nicméně dosavadní nabídky nebyly realizovatelné kvůli extrémně vysokým cenám pojištění,“ popisuje začátek složitého příběhu David Douša z agentury RAUL, která je marketingovým partnerem závodu.

Není se co divit, riziko bylo až příliš vysoké. Ve světě spočítáte podobnou službu na prstech jedné ruky. I proto přistoupili pořadatelé běhu po Jizerských horách ke změně termínu z počátku ledna na druhou polovinu února. „Rozhodli jsme se tak na základě detailní analýzy Českého hydrometeorologického ústavu. Z dat za období 1951-2015 vychází na únorový termín pravděpodobnost dostatečné sněhové pokrývky 95 procent, zatímco v případě lednového termínu to je 83 procent,“ vysvětluje Douša. I to byl dobrý argument pro Pojišťovnu VZP, která nakonec na pojistku přistoupila. „S Jizerskou 50 spolupracujeme rádi. Změna termínu pro nás nebyla rozhodující, ale pomohla k našemu většímu klidu,“ přiznává Otakar Mareš z Odboru obchodu a marketingu pojišťovny.

„S podobnou pojistkou jsem se nikde nesetkal, z pohledu pojišťovny nejde o standardní produkt, ale individuální, řekněme na míru šitý pro Jizerskou 50 a seriál SkiTour. Bylo hodně náročné přesvědčit kolegy z oddělní úpisu, kteří sjednávají nestandardní smlouvy, k přijmutí rizika. Přeci jen se zde nejedná o obvyklý princip pojišťovnictví, kdy se u úrazového pojištění na škodu principem solidarity skládají ostatní účastníci a pojišťovna. V tomto případě jde totiž celá škoda na vrub pojišťovny,“ zakončuje Mareš.

Běžci, kteří se přihlásili do konce září, v případě nekonání závodu dostanou zpět 70 % výše startovného, na hlavní 50tikilometrový závod je to tedy 1 000 korun. Přehled pojistného plnění v případě zrušení závodu najdete na jiz50.cz.