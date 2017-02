Kdo zaplatí sloninec a nutné úpravy v divadle?

Liberec – Nový sloninec a nutné úpravy v divadle. Obě městské příspěvkové organizace už léta bojují o každou korunu. Radnice už dlouho poukazuje na jejich nadregionální funkci a chce Liberecký kraj více zapojit do jejich financování. Podle radní pro kulturu Květy Vinklátové, se kraj pomoci nezříká, návrh předložený městem je ale podle ní nevyrovnaný.

Pavilon slonů v liberecké zoo.Foto: ČTK/Radek Petrášek

„Jeden by financoval provoz, druhý by spolufinancoval investice. V první etapě by se ale řešila zoo, divadlo a knihovna, která je naše. Tam však na rozdíl od zoo nebo divadla nejsou investice tak nutné,“ vysvětlila Vinklátová. Podle radní je určujícím bodem, odkud pocházejí lidé mířící do zoo nebo na divadelní představení. Její protějšek, náměstek primátora, Ivan Langr však toto hledisko jako určující odmítá.

„Je to kritérium nepoužitelné v praxi, protože struktura návštěvnosti se každý rok proměňuje,“ upozornil Langr. Zároveň poukázal na to, že vzhledem k navýšení příspěvku nebude letos potřebovat podporu na provoz. „Jde nám o investice a tam by měl kraj přehled o tom, kam jeho peníze jdou,“ dodal Langr.

Město i kraj si navzájem už léta vypomáhají. Kraj například přispěl na nákup nákladního auta pro divadlo, město zase podle Langra podporuje pobočky krajské knihovny, kam podle Langra docházejí především čtenáři z Liberce. Oba náměstky čeká v únoru nové jednání, jak bude ale spolupráce dále vypadat se zřejmě rozhodně, až v momentě, kdy bude mít kraj v ruce čísla o návštěvnosti.

Na krajském zastupitelstvu neprošel ani návrh opozice, aby kraj na divadlo a zoo věnoval jedno procento z 366 milionů, o které letos navýšil kraj svůj rozpočet. Kraj však peníze získané z vyšších daňových příjmů v loňském roce bude investovat jinam. Hejtman Martin Půta poukázal na rozdíl dvaceti miliónů, které město získalo výměnou Dětského centra Sluníčko za DDM Větrník.