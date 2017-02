Kavárna ve Varšavě končí. Zůstane foyer opuštěné?

Liberec - Oblíbená Kino Káva v centru města končí. Hledá se její náhrada.

OTEVŘENÍ nové kavárny Kino Káva v bývalém libereckém kině Varšava.Foto: Deník/Hana Langrová

Kino Káva v liberecké Varšavě končí. Dvouleté působení ve foyer historické budovy kina uzavře večírkem už zítra. A vůbec poslední kávu si v kavárně můžete dát ještě v neděli, kdy začne výprodej zařízení. „V neděli máte jedinečnou možnost odnést si kousek Kino Kávy domů. Budeme prodávat vše, na co si vzpomenete skleničky, hrnky, formy, příbory, talíře… A vše za sympatické ceny," pozvala jedna z provozovatelek kavárny Tereza Lešniovská.

Ukončení provozu avizovala Kino Káva už před několika týdny. „Vzhledem k dlouhodobě nefunkčnímu vztahu nás a spolku Zachraňme Kino Varšava jsme se rozhodli provozování kavárny ukončit. Samozřejmě z toho nemáme vůbec radost, ale bohužel prostor není náš, a tak to není jen o nás," vyjádřili se provozovatelé kavárny.

NENAŠLA SE SPOLEČNÁ CESTA

Jak sdělil Petr Hubáček ze spolku Zachraňme kino Varšava, nepodařilo se ani po dvou letech najít spolku a kavárně společnou cestu.

„Momentálně zvažujeme několik variant. Pokračovat tak, jak to fungovalo dosud, nejde," sdělil Hubáček s tím, že se spolek bude snažit situaci řešit tak, aby se pro návštěvníka nic zásadního nezměnilo.

Nevyloučil ovšem, že nějakou dobu zůstane kavárna zavřená. „Na program to ale vliv mít nebude," dodal Hubáček.

KDO BUDE VAŘIT KÁVU?

Během svého působení si kavárna dokázala vytvořit širokou základnu návštěvníků a podařilo se jí tak oživit opuštěné prostory bývalého kina. Nalézt tak vhodného provozovatele bude pro Spolek klíčové.

Na sociálních sítích se proti ukončení Kino Kávy strhla vlna nevole. „Bez vašeho perfektního espressa by byl Liberec kavárensky o dost smutnější," píše například uživatel Luděk Pochman. Dobrou zprávou pro milovníky káva je, že jeden z provozovatelů, barista Tomáš Prokop, by se své profesi chtěl v Liberci věnovat i do budoucna.

Foyer, v němž kavárna sídlí, byl první prostor, který spolek Zachraňme kino Varšava rekonstruoval. V roce 2015 byl oceněn prestižní cenou Grand Prix Obce architektů v kategorii Architektonický design, drobná stavba a umělecké dílo v architektuře.