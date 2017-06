Kasína mají zase zelenou, odpůrci zuří

Nulová tolerance hazardu v Liberci skončila. O jeden hlas

Kasína s výherními automaty a živou hrou mají v Liberci opět zelenouFoto: Deník

Liberec – Provozovatelé kasín se mohou radovat. Liberecké zastupitelstvo schválilo poměrně komediálním způsobem vyhlášku, která provoz kasín po městě umožní. Od prosince tu přitom platí nulová tolerance. Naplno se měly její účinky projevit od ledna 2018. Letos platí přechodné období, kdy některým hernám a kasínům dobíhá povolení k provozu. „Od počátku tu jsou tlaky, aby se totální zákaz prolomil. Mělo to být ale na základě širokého konsenzu. To jediné může zabezpečit udržitelnost takového řešení i pro další volební období a jeho respektovatelnost i těmi zastupiteli, kteří ho svým hlasem nepodpořili,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr.



KOMEDIE

Jenže široká domluva je poslední dobou v libereckém zastupitelstvu v podstatě abstraktní pojem. Neschopnost domluvit se pak byla korunována způsobem, jakým byla vyhláška rušící nulovou toleranci přijata. Nejdříve hlasovali zastupitelé o tom, že se hazard vyjme z památkové zóny. To neprošlo. O jeden hlas neuspěl ani návrh primátora, že kasína mohou být všude, kde to zákon o hazardu umožňuje. A do třetice neprošel ani návrh, že město umožní jednomu provozovateli pouze jedno kasíno a víc ani ťuk. Zastánci nulové tolerance si tak mnuli ruce.

Po půl hodině u projednávání jiného bodu si ale zastupitelka ex-ANO Eva Karhanová Horynová vzpomněla, že hlasovala jinak, než chtěla. „To se může stát každému, že si splete tlačítko. Není to nic, za co bych se měla stydět,“ uvedla zastupitelka, díky které se tak na čtvrtý pokus podařilo dvaceti hlasy původní návrh primátora schválit.



REFERENDUM?

Změna pro Liberec se s tím ale nechce smířit. „Je to zápas o to, jestli Liberec chce být normální evropské město, kde se dobře žije většině lidí, nebo divoký východ, kde jde hlavně o zisky vybraných podnikatelů bez ohledu na cokoli. Budeme dál usilovat o regulaci hazardu. Do příštího zastupitelstva připravím návrh na vyhlášení referenda,“ uvedl zastupitel Josef Šedlbauer.