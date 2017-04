Kabinová lanovka na Ještěd nebude kvůli revizi týden jezdit

Liberec - Celý příští týden nebude kvůli pravidelné revizi před letní sezonou jezdit kabinová lanovka na Ještěd. Mimo provoz bude od 3. do 9. dubna.

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Šimr

Uvedla to mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. "Znovu se rozjede v pondělí 10. dubna, a to podle jízdního řádu," uvedla. Opravy a revize se na lanovce dělají dvakrát do roka, vždy před začátkem letní a zimní sezony. Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loni přepravila 300.917 lidí, nejvíc od roku 1993. Lanovku využívají především turisté z Česka, Německa a Polska. Z vrcholu hory se jim otevře pohled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj a České středohoří.

Na Ještědu jsou ještě sedačkové lanovky patřící k lyžařskému areálu. Pro něj zimní sezona skončila už v neděli a lanovky jsou mimo provoz. V letní sezonš bude jezdit pouze Skalka. Zahájení provozu chystá Sportovní areál Ještěd (SAJ) na 14. dubna, kdy začíná prodloužený velikonoční víkend.

Letošní novinkou na Ještědu bude naučná stezka s deseti infopanely, která bude mapovat zajímavá místa, historii, současnost a budoucnost areálu na Ještědu. "Zajímavou možností, jak poznat Ještěd a jeho okolí, jsou i tři značené okruhy, začínající a končící u lanové dráhy Skalka, vhodné jak k malému cyklo- tak i pěšímu výletu pro méně náročné výletníky," řekl ředitel SAJ Jan Svatoš. Pro bikery budou podle něj od poloviny dubna otevřené tři tratě všech stupňů obtížnosti a hliněná pumptracková dráha u dolní stanice lanovky.