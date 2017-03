Jubilantka pokřtila novou atrakci

Slavnou sportovní historii Ještědu představí nová naučná stezka. Připravuje ji sdružení Archa 13

Čerstvá osmdesátnice Jana Kopicová Jarolímová z Lázní Libverda má na svém kontě řadu mistrovských titulů z jízdy na saních.Foto: Jana Švecová

Liberec – Jednu z kapitol napsala i čerstvá osmdesátnice, sáňkařská mistryně Jan Kopicová Jarolímová, která symbolicky pokřtila novou naučnou stezku. Symbolicky proto, že v areálu bude instalována až začátkem turistické sezóny, v květnu. Tvořit ji bude zhruba 11 zastavení. Připomenou sportovce, kteří Ještěd proslavili dávno předtím, než se stal světově proslulý díky Hubáčkově stavbě. Díky nim se o Ještědu mluvilo s uznáním po celém sportovním světě.



Už v roce 1914 se tu totiž konalo první Mistrovství světa na saních. „Všechno odstartoval jeho tehdejší vítěz, sportovec, turista, ale také básník a spisovatel z Liberce, Rudolf Kauschka. Objevili jsme ho náhodou a po něm začali objevovat další zajímavosti ze sportovní historie Ještědu,“ přiblížil duchovní otec celého projektu, Petr Pimek z libereckého sdružení Archa 13. „Je to malý kopec s velkou historií, a ta sportovní je jeho pevnou součástí,“ dodal.

Jedenáct zastavení tak připomene nejen počátky sáňkování a jednu z prvních přírodních závodních sáňkařských drah v Evropě, ale i další sporty, které k Ještědu patří – třeba skiboby, ale zejména slavnou éru skokanských závodů, kdy se pod Ještědom skandovalo jméno Rašky či dalších hvězd. Připomenou i stavbu prvních můstků, za jejichž budováním stál neúnavný trenér, legendární Miloslav Bělonožník, ale i další zajímavosti, které byly s minulostí Ještědu spjaty. „Třeba hospody, které nakonec spojovali všechny sportovce, směje se Petr Pimek.

„Vítáme všechny nápady. Naučná stezka bezpochyby oživí vycházkový okruh. Vždyť Ještěd není jen o tom vyjet si lanovkou nahoru a dát si tam kafe a štrůdl,“ pochvaluje novinku ředitel ještědského areálu Jan Svatoš, podle kterého kabinková lanovka převeze 80 procent všech návštěvníků právě v letní části sezóny.



Jednou z těch, kdo přišli symbolicky pokřtít novou stezku, byla kromě sáňkařských veličin Františka Halíře, Miloše Morávka či Detlefa Pötsche, i mistryně republiky z 60. let Jana Kopicová Jarolímová z Lázní Libverda, která právě dnes slaví neuvěřitelné osmdesátiny.

V roce 1965 se měla jako československá jednička zúčastnit ZOH v Insbrucku. „Ale nejela jsem, protože jsem otěhotněla. Tohle je moje olympiáda,“ směje se na dceru. Do sportovní historie Ještědu se ale přesto zapsala. Mimo jiné i tím, že ještě stihla závodit na původní sáňkařské dráze, na níž vyhrál první světové mistrovství právě Rudolf Kauschka. „K sáňkám jsem se dostala od lyží. Začátky ale nebyly nijak slavné, při prvních závodech za mnou křičeli: Uvolnit dráhu,“ vzpomíná.

Právě vzpomínky jsou to, čím chce sdružení Archa oživit nejrůznějšími projekty minulost Liberce. S odsunem Němců se ztratila i minulost. Tím, co děláme, chceme tu paměť vrátit,“ uzavřel Petr Pimek. Součástí projektu s názvem Ještěd – němý svědek promlouvá, bude i tištěný průvodce, kde se kromě reálií objeví i historky sportovců. V říjnu pak slavnou minulost Ještědu připomene výstava v přízemí liberecké radnice a vizualizace původní sáňkařské dráhy se objeví také jako mobilní aplikace.