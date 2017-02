Jezdí vaší ulicí auta moc rychle? Zaznačte to do mapy

Liberecký kraj - Policie spustila interaktivní mapu, kde lidé mohou zaznamenat problematická místa.

Kde se špatně jezdí? Výsek interaktivní mapy, kterou zveřejnila Policie ČRFoto: Policie ČR

Konec zbytečným nadávkám na nezodpovědné řidiče. Teď mají všichni možnost díky interaktivní mapě upozornit na nebezpečná místa, kde si to řada aut sviští nepovolenou rychlostí. Mapu zveřejnila Policie ČR a už během několika dní na ní označili řadu míst i obyvatelé Libereckého kraje.

POPRVÉ U NÁS

„Údaje z mapy budeme vyhodnocovat a ve vybraných úsecích budeme měřit rychlost. Pak bude následovat další zhodnocení, na která místa se máme více soustředit,“ vysvětlila policejní mluvčí Eva Kropáčová, která zároveň upozornila, že se jedná o celoevropský projekt s názvem Speed Marathon a Česká republika se do něj zapojila poprvé.

NEJHŮŘ SE JEDE DO NOVÉHO BORU

Z Libereckého kraje je zatím nejhustěji označeno Českolipsko, Liberecko a Frýdlantsko. Například na nebezpečnou silnici z České Lípy na Nový Bor upozornila už desítka lidí. „Je to skutečně nejvíce zatížená silnice na Českolipsku. Denně tudy projede až patnáct tisíc aut,“ poznamenal vedoucí českolipského dopravního inspektorátu Martin Markl. Důvody, proč se řidiči na této silnici necítí bezpečně, podle něj ale nesouvisí s překračováním rychlosti, ale na vině je právě hustota dopravy. „V tom provozu ani rychle jet nemohou. Co do počtu nehod zde není situace nijak závažná,“ vysvětlil vedoucí.

PRŮJEZD FRÝDLANTEM

Na nebezpečné úseky upozornili i obyvatelé Frýdlantu. Zatím nejvíce to „schytala“ problematická Fügnerova ulice. „Víme o tom a snažíme se situaci řešit. Například už v roce 2008 jsme měli připravené opatření, které bohužel tehdejší vedení kraje smetlo ze stolu,“ vysvětlil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

VŠICHNI DO TERÉNU

Množství označených míst stále přibývá. Jak dodala mluvčí, policie je překvapená obrovským zájmem lidí. „Velký nárůst jsme zaznamenali už během prvních dvou dnů, kde se objevilo více než dva tisíce příspěvků,“ poznamenala.

Celá akce vyvrcholí 19. dubna. „Kdo má ruce, nohy, bude v terénu a měřit,“ dodala mluvčí. Podle ní se však řidiči nemusí obávat, že by se měl konat hon na pokuty. Naopak policie vybraná místa zveřejní. „Chceme, aby akce působila hlavně preventivně,“ vysvětlila Kropáčová. Podle policie je jedním z cílů akce objevit i místa,o nichž dosud neměli tušení, že je řidiči považují za problematická.