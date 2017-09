Ještěd opět slavil narozeniny v mlze

Liberec - Oslavy horského hotelu a vysílače přilákaly na Ještěd stovky lidí. Neodradila je mlha, déšť ani silný vítr.

Sobotní oslavy začaly už tradičně soutěží ve vynášení pivních sudů na vrchol Ještědu. Odstartovaly v 10 hodin na dojezdu sjezdovky F10 ještě za jasného, skoro slunečného počasí. Organizátoři letos závod rozšířili o nové kategorie. Muži se mohli rozhodnout, jestli zvolí 50litrové nebo 30litrové sudy, ženy a dorostenci nesli 15litrové sudy. Nově se mohly závodu zúčastnit i rodiny – otec nebo matka měly za úkol nést v krosně na zádech své dítě. "Účastním se každý rok, letos nás ale bylo málo a dva závodníci nakonec závod vzdali," řekl Deníku zkušený závodník Ondřej Pleštil.



Zatímco dopoledne počasí organizátorům přálo, po poledni se zatáhlo, přišla mlha a silný vítr. "Počasí nám opět nepřeje, ale lidi to neodradilo. Mají Ještěd rádi, takže vylezou nahoru za jakéhokoli počasí," řekla Eva Hornová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje, která má oslavy Ještědu na starosti. Podle ní byl letos největší zájem o prohlídky normálně nepřístupných prostor vysílače Českých Radiokomunikací. "Od rána vydáváme časové vstupenky. Teď je půl druhé a my máme volno na prohlídku až v 17 hodin," dodala Hornová.



"Přišly jsme se podívat s maminkou. Jsme zvědavé, jak to vypadá uvnitř, nikdy jsme tam nebyly. Prošly jsme si restauraci a prohlédly jsme si i hotelové pokoje. Jsou krásné, ale tři tisíce bych za noc nevyhodila," řekla Klára Jučíková, která čekala ve frontě na prohlídku vysílače s maminkou. Na Ještěd vyjely lanovkou, stejně jako stovky dalších lidí, kterým se nechtělo pěšky.



Kromě vysílače byla pro návštěvníky přístupná i strojovna kabinové lanovky Českých drah nebo areál skokanských můstků a stanice Horské služby. Ta v rámci dne otevřených dveří umožnila návštěvníkům prohlídky své stanice a předvedla záchranné vybavení včetně techniky. "Letos nově si mohli návštěvníci za pomoci záchranářů vyzkoušet i resuscitaci," dodala Eva Hornová.



Kulturní program probíhal venku i uvnitř hotelu. Kapela Superhero Killers bojovala na parkovišti u Ještědu se silným větrem a občas se ponořila do mlhy, přesto ale se ji podařilo rozehřát nejednoho příchozího. Skalní fanynky kapely tančily po dobu hodinového setu téměř nepřetržitě. Uvnitř foyer si mohli během workshopu Oblastní galerie malí i velcí návštěvníci vyrobit placku nebo dalekohled s motivem Ještědu. "Od 10 hodin jsme se nezastavili, tím, že je ošklivo, máme stále, co dělat. Dětí chodí hodně," vysvětlila Sára Šindelářová.



Spolek Ještěd 73, který se dlouhodobě věnuje obnově Ještědu, představil návštěvníkům zajímavé technické projekty akademického architekta Otakara Binara, který je autorem původních interiérů Ještědu.



"Příští rok bude pětačtyřicáté výročí od postavení Ještědu a my chystáme překvapení. Na to si ale budou muset návštěvníci počkat," řekla za organizátory oslav Eva Hornová.