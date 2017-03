„Japonskou“ školku otevřou ve Vratislavicích už v září

Vratislavice nad Nisou – Unikátní školka v japonském stylu by už toto září měla přivítat první vratislavické děti. Se stavbou se ještě nezačalo, ale podle starosty Lukáše Pohanky by se měla do podzimu stihnout dokončit. Autorem projektu je známý liberecký architekt Petr Stolín.

Novou mateřskou školku podle návrhu architekta Petra Stolína otevřou ve Vratislavicích v září.Foto: Vizualizace architekta Petra Stolína

BEZ ZDÍ A DVEŘÍ Školka bude ojedinělá svou koncepcí, která sází na otevřený prostor, v němž by děti neměly být „zavřené“ v klasických třídách. „Uvnitř stavby budou průhledy, otvory, lávky nebo přechody. Ideou je, aby děti trávily většinu času venku nebo v rozlehlém atriu se zelení,“ poznamenal starosta. Podle Aleny Mičekové ze Stolínova ateliéru se jedná o ojedinělou stavbu, která byla navržena přímo na míru Vratislavicím. „Není to projekt, který by se měl opakovat po republice,“ poznamenala. Jak dále architektka podotkla, podobný princip školek funguje například v Rakousku nebo Německu.

Se stavbou školky v Nové Rudě by se mělo začít na jaře. Podle Pohanky momentálně vedení městského obvodu vyhodnocuje došlé nabídky. Nová školka by neměla Vratislavice stát více než třicet milionů, a jak dodal Pohanka, chtěl by jej městský obvod financovat z evropských fondů. Od nové školky, která pojme kolem padesáti dětí, si ve Vratislavicích slibují zlepšení nabídky předškolního vzdělávání. Podle Pohanky se loni nepodařilo do MŠ umístit kolem čtyřiceti dětí. I tak se však do nové školky všechny zřejmě nevejdou. „Do nové školky přesuneme třídu s pětadvaceti dětmi, která momentálně sídlí v budově základní školy, kde se rovněž potýkáme v nedostatečnou kapacitou,“ sdělil Pohanka. Situace se do budoucna může ještě zhoršit, protože od roku 2019/20 nastoupí do školek už dvouleté děti. Kromě toho se Vratislavice staly poslední dobou vyhledávanou lokalitou pro mladé rodiny s dětmi. V městské obvodu momentálně fungují dvě školky pro 280 dětí.

Autor: Gabriela Volná Garbová