Japonská školka má zpoždění. Padesát dětí se nepodařilo umístit

Vratislavice nad Nisou – Už teď měly finišovat práce na stavbě nové školky ve Vratislavicích. Jak to ale vypadá, dočkají se jí obyvatelé Nové Rudy až příští rok. Do nepříjemné situace se tak dostali rodiče padesáti dětí, které se nepodařilo umístit.

Školka. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Namísto posledních úprav se v místech, kde má vyrůst nová školka, teprve odstřeluje skalní podloží. Podle starosty vratislavického obvodu Lukáše Pohanky totiž geologický průzkum původně dopadl dobře. Když se však začalo se stavbou, situace se změnila.

SONDY NIC NEODHALILY

Podle místních je ale skalní podloží na Nové Rudě téměř všude a musí se s ním počítat. „Moc nechápu, jak ten průzkum dělali. Já kopnu na zahradě a hned jsem na skále,“ podivoval se Tomáš Hůza z Nové Rudy. Podle autora projektu Petra Stolína proběhl průzkum správně. „Ve výsledku se ale skály odkrylo více, než bylo možné sondami odhalit,“ vysvětlil Stolín, podle kterého při projektování se skalním podložím počítali. „Terén je zde velice různorodý. Nemůžete udělat sondu vedle sondy,“ vysvětlil dále Stolín.

ASPOŇ HRUBÁ STAVBA

Kdy bude školka dostavěná není podle starosty jasné. „Věříme, že se nám do zimy podaří postavit hrubou stavbu. Záleží na počasí,“ dodal Pohanka.

50 DĚTÍ BEZ ŠKOLKY

Nová mateřská škola, která má kapacitu 50 dětí, měla vyřešit dlouholetý problém s nedostatkem míst ve vratislavických školkách. Letos je ale kvůli zpoždění ve Vratislavicích horší situace než loni, kdy se do státních školek nedostalo 40 dětí. „Rodičům dětí, které se do státních školek nepodařilo umístit, se snažíme finančně pomoci. Už několik let mají nárok na příspěvek tisíc korun,“ vysvětlil starosta.

ZŮSTALY V SOUKROMÉ

Podle Evy Trejbalové, která vede Miniškolku Neonka v Zeleném Údolí, zkomplikovalo zpoždění stavby i situaci rodičům, kteří využívali jejich služeb. „Maminky hodně nadávaly. Děti, které měly odejít do nové školky, u nás zůstaly,“ dodala ředitelka. Podle ní nebyl hlavní problém finanční, ale věkový. „Máme tady spíše menší děti. Maminkám vadilo, že by ty jejich nechodily s vrstevníky,“ vysvětlila s tím, že tento problém se nakonec vyřešil, protože ve školce zůstalo více tříletých dětí.

KONEC KLASICKÝCH TŘÍD

Nová školka bude ojedinělá svou koncepcí, která sází na otevřený prostor, v němž by děti neměly být „zavřené“ v klasických třídách. „Uvnitř stavby budou průhledy, otvory, lávky nebo přechody. Ideou je, aby děti trávily většinu času venku nebo v rozlehlém atriu se zelení,“ poznamenal starosta. Podle Aleny Mičekové ze Stolínova ateliéru se jedná o ojedinělou stavbu, která byla navržena přímo na míru Vratislavicím. Autoři projektu se inspirovali japonským architektem Takaharu Tezukou.