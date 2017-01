Jaké problémy přináší mrazivé počasí a kde bylo nejchladněji

Liberecký kraj - Silný vítr zastavil lanovku na Ještěd, pro nákladní dopravu budou uzavřené dvě silnice, v noci padaly teplotní rekordy.

Silnice na Harrachov je pro kamiony uzavřená. Ilustrační snímekFoto: Deník

Pro nákladní dopravu budou večer uzavřené dvě silnice

Vzhledem k aktuální předpovědi počasí bude dnes uzavřen provoz na silnici I/13 v úseku Mníšek - Dětřichov pro nákladní vozidla nad 3,5 t s výjimkou autobusů. Informoval o tom Pavel Vach, vedoucí údržby komunikací společnosti Eurovia. Provoz na silnici I/13 v úseku Mníšek - Dětřichov není nijak omezen pro osobní dopravu ani autobusovou dopravu. „V návaznosti na toto opatření bude aktivováno veškeré dopravní značení s výše uvedeným omezením, na jeho dodržování bude dohlížet Policie ČR," uvedl. Uzavírka bude platná do odvolání a otevření úseku pro kamionovou dopravu bude závislé na aktuálním stavu vozovky. "Provoz obnovíme pravděpodobně zítra ráno, kolem osmé hodiny ranní, ale záležet bude na aktuálních podmínkách," doplnil. Ode dneška je také uzavřen provoz na silnici i I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem, pro nákladní vozidla nad 3,5 t. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35." Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," upřesnil generální ředitel společnosti Silnice LK, Petr Šén. Uzavírka bude platná do odvolání. Otevření úseku pro kamionovou dopravu bude závislé na aktuálním stavu vozovky v průběhu pátku 13.1.2017. Informace o aktuální sjízdnosti v uvedené lokalitě můžete získat na www.dopravniinfo.cz.

Padaly teplotní rekordy

Po neznatelném oteplení spadly včera v noci teploty znovu na rekordní hodnoty. Nejchladněji bylo opět na Šumavě, kde se teploměr vyšplhal znovu k mínus třiceti stupňům. V Libereckém kraji bylo nejchladněji na přehradě Souš v Desné v Jizerských horách, kde naměřili téměř minus 20 stupňů Celsia. Ráno byly teploty v kraji mezi minus devíti až 17 stupni. Na Jizerce, která je nejchladnějším místem v kraji, ale dosáhly mínusové hodnoty „pouze" 13, 8 °C. „Je to způsobeno silným větrem. Tam kde nefouká, studený vzduch se v kotlině „uloží" a proto dochází k rekordním hodnotám," popsal meteorolog Petr Dvořák. Vichřice včera zasáhla část kraje, na Ještědu opět nejezdila ráno lanovka. Nejnižší mrazy byly včera v Hejnicích, kde teploměry dosáhly „jen" na -8,7;C. V příštích dnech se teploty opět vrátí k nule, což je důsledek oblačnosti, která přinese další sněžení. Vlna mrazů by se měla vrátit znovu po víkendu.

Silný vítr zastavil ráno provoz lanovky na Ještěd v Liberci

Silný vítr ráno zastavil provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. V nárazech měl vítr přes 100 kilometrů v hodině, přípustných je 58 kilometrů v hodině. Řekl to přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Zastavit provoz se přednosta rozhodl na základě zkušební jízdy, při níž jel nahoru průvodčí se strojníkem. V tu dobu se jevily podmínky jako dobré. "Pak zafoukalo před stanicí, rozhoupalo lanovku a dost dlouho jsme museli čekat, než se to uklidní a než jsme mohli zajet," uvedl Štěpán.

Dolů pak přednosta raději přivezl průvodčního a strojníka autem. Přednosta doufá, že lanovka by se mohla znovu rozjet ještě dnes odpoledne. V Liberci je ráno jasno a z Ještědu je podle Štěpána velmi pěkný výhled. "Je tam ale zima a fouká. Pocitově, když se to vezme s větrem, tak to vychází na nějakých minus 40 stupňů. To není ideální," dodal. Meteorologové předpovídají změnu počasí, během dne by se mělo v Liberci zatáhnout a začít sněžit.