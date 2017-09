Jaká je aktuální situace s řidiči v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce?

Liberecký kraj – DPMLJ zajišťuje provoz městských autobusů a tramvají v obou městech. Odpovídá mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

MHD v Liberci. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Škvára

Kolik nových řidičů autobusů se vám podaří přijmout za rok?

Zhruba 30, ale přibližně stejný počet řidičů z různých důvodů odchází. Důvody jsou různé. Kromě důchodů jsou to osobní nebo zdravotní důvody

Co je k práci přivádí? Bývá to z čistě existenčních důvodů nebo převažují fandové?

Důvody jsou různé. Často skutečně přicházejí fandové dopravy, lidé co rádi řídí, zájemci z úřadu práce nebo lidé, kteří se do kraje přistěhují a hledají práci.

Dokáží splnit podmínky nástupu? Případně co bývá nejčastějším kamenem úrazu?

Některé zájemce mohou odradit zdravotní prohlídky a psychotesty u dopravního psychologa, jiné náročnost kurzu či zodpovědnost, kterou si hned v začátku neuvědomí.

Zaskočeni bývají i zájemci o kurzy pro řidiče tramvají, kteří zjistí, že nejde jen o jakési „zaučení“, ale že svou náročností převyšuje kurz pro získání řidičského oprávnění skupiny D.

Kolik je mezi novými adepty nimi žen? A jsou s nimi, jako s řidičkami, lepší zkušenosti?

Zhruba pětina. Nedá se říci, že by byly lepší, jsou spíš více vidět. Cestující je vnímají mnohem pozorněji a pozitivně se to projevuje i v chování cestujících k ženám řidičkám.

Šéf odborů společnosti BusLine Jiří Kuchynka zmínil, že povolání řidičky je pro ženy atraktivní i kvůli stejným platovým podmínkám. Jak je tomu u DPMLJ?

Ano, i nás jsou naprosto stejné platové podmínky jak pro muže, tak pro ženy.