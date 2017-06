Jak zhubnout 40 kilo? Chce to vůli a podporu, říkají ženy

Liberec - /GALERIE/ Tělo pěkné do plavek nebo do šatů na promoci či maturitní ples svých dětí. A nebo, a to především, snaha vypadat prostě dobře. A netrápit se zdravotními problémy, které nadváha přináší.

To byla motivace pětice žen, které půl roku hubly před zraky čtenářů. Podařilo se splnit jejich cíle? Snad nejostřeji sledovaná byla 42letá Simona Šounová. Ta během tří let zhubla neuvěřitelných 100 kilo. Od letošního ledna dalších deset.

ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ

Ke cvičení se Simona rozhodla, když se její váha dostala díky zálibě ve sladkém na 180 kilogramů. Došlo to tak daleko, že ji u gynekologa odmítli ošetřit z obav, že by jim zničila vyšetřovací lůžko. Tehdy přišel rázný krok. Nebylo to snadné, ale díky pevné vůli se jí podařilo posunout ručičku váhy na 90 kilo.

Eva Koubovská: 9 kg a 11 cm méně Bilance Evy po půl roce je: 80,6/71,5 pas 80/69, boky 107/96. A jak to vidí? „Váha ještě není tam, kde bych si přála, tedy na 68 kg, ale na centimetry jsem se zmenšila, což ve mně vyvolává pocit spokojenosti. Mým hlavním cílem je svou váhu i míry udržet přes prázdniny, což bude opravdu velmi těžké. No a v září doladit zbytek. Těžké pro mě bylo spojit cvičení s prací, ale s tím se potýká většina žen. Jsem ráda, že jsem se zase nastartovala a zvládla to," říká Eva, která získala přezdívku „kost a kůže".

Na začátku našeho seriálu si dala za cíl dosáhnout do léta 70 kilo. „V mém stíhacím závodě za tímto cílem jsem nepolevila. Pokračuji dál v započaté cestě, i když váha jde pomaleji dolů, protože tělo si již stačilo zvyknout na zátěž a změnu jídelníčku. Přesto tam pokrok určitě je. Skoro 10 kg dole a nějaké ty centimetry také,“ říká Simona, která přišla k rozhovoru ve slušivém kostýmku velikosti 44. Původní velikost byla 64. Mnohem podstatnější než shodit stanovený limit je vůle pokračovat v započaté cestě. A to je podle trenérky Martiny Daher podstatné. „U nás je zvykem, že nekončíme před cílem, ale vždycky běžíme ještě 10 metrů za cílovou pásku,“ říká s nadsázkou.

Důležité je podle ní nastavit si to v hlavě. Pak je cesta snadnější, i když ne vždycky se daří a váha se může vychylovat nahorua dolů. Zásadní je ale vůlea pak také kolektiv. Ženy se ve studiu hecují, nestydí se před sebou, dokáží se i podržet a vyhecovat při společných akcích, jako je třeba víkendový běh, taneční maraton, ale i povolená, dokonce nařízená návštěva cukrárny. „Takový šok je důležitý, aby si tělo nezvyklo a metabolismus nezpohodlněl,“ vysvětluje trenérka a na adresu dobrovolnic dodává: „S touhle pěticí se mi pracuje hrozně dobře. Seriálem samozřejmě nic nekončí, protože i když mají skvělé výsledky a moc jim to sluší už teď, máme ještě hodně práce před sebou.“

Simona Šounová: z velikosti 68 na 44 Bilance Simony: 95,5/ 86,5 pas 124/96 boky 126/106. Ještě před třemi lety ale Simona vážila rovných 180 kilo! Z velikosti 68 je na běžné 44. „Začínám se potýkat s problémem přebývající kůže, ale i s tím si poradím. Letošní zima byla příliš dlouhá a tudíž jsem se jízdě na kole, kterou jsem si velmi zamilovala, mohla začít věnovat až později. Jízda na kole byla jedním z mých snů, naposled jsem na něm seděla jako osmiletá holčička, ale i tak se to nezapomíná. Také jsem si vyzkoušela, jaké je to jezdit na kolotočích. Vždy jsem jen přihlížela, jak manžel s dcerou obráží jednu atrakci za druhou a tiše záviděla.. Letos jsem jela i já. Ŕetízák, autíčka… Žádný problém. Prostě se už zase vejdu do sedaček. Samozřejmě pokračuji dál a určitě léto pro mne bude příznivější než první tři měsíce letošního roku. Prostě když je zima,tělo se spíš snaží zabalit, než něco pustit ze svých tukových zásob, ale léto je tu, tak vzhůru do boje. Doufám, že v září budu svému cíli, kterým je 70 kilo, už ale hodně blízko."

To potvrzuje i další z pětice aktérek seriálu, zdravotní sestra Michaela Kopáčková. „S výsledkem jsem spokojená. Opět se vejdu do starých věcí, což byl můj záměr. I nadále bych chtěla vytrvat v nastolené pravidelnosti stravování a pohybu, i když ve třísměnném provozu to není vůbec jednoduché,“ vysvětluje. Jíst se totiž musí nejméně pětkrát, lépe šestkrát denně. A skladba potravin se liší podle denní doby. Zatímco ráno je sladké povoleno, večer už platí zákaz. „Příjemné bylo, že si změny všimlo i okolí,“ dodává Michaela.

PRINCEZNA VERONIKA

O šest kilo méně a o 10 centimetrů méně v pase má teď i další ze sledovaných, Veronika. Chlubit se teď může mírami, jaké měla například v jejím věku představitelka princezny Slavěny, Magda Vašáryová.

Štěpánka Radostná: mívala víc o 33 kg Bilance po půl roce: 62/54 pas 80/72 boky 89/84. Subtilní doručovatelka Štěpánka zhubla za půl roku sice „jen" osm kilogramů, je to však jen zlomek ze 33 kilo (na snímku vlevo), které shodila za dobu, co do studia Contours chodí. Svůj cíl splnila a v plesových šatech na maturitním plese syna jí to opravdu slušelo. Stejně jako v šortkách. „U mě šlo hubnutí celkem fajn, upravila jsem si pod vedením trenérky jídelníček, cvičím a pohybu v práci si také užiji dost. Nemám problém si současnou váhu udržet. Vyvážená pestrá strava a pohyb pomohou všem, co chtějí zhubnout. Nechci už vypadat jako kulička, mnohem lépe se cítím teď. Nebolí mě kolena a nemám problém se pustit do jakékoli aktivity. Chtěla bych za to hlavně poděkovat naší trenérce Martině, že mě vedla tou správnou cestou a já to dokázala."

„Posledních pět měsíců, co vycházely články, bylo těch téměř nejtěžších v mém životě. A to nejen kvůli hubnutí,“ říká nejmladší účastnice seriálu Deníku. Krátce po zahájení ji stihl pracovní úraz, operace kolene, dvojí stěhování a změna zaměstnání. I přesto Veronika vytrvala a výsledek se dostavil.

„Se vším mi pomáhala rodina, kamarádi a taky trenérka Martina, které moc děkuji,“ říká Veronika a jedním dechem dodává, že její cesta ještě zdaleka není u konce. Prozradila dokonce i to, že ze cvičení, které se jí stalo skutečně koníčkem, by jednou chtěla mít i profesi.

Dohromady shodila pětice seriálových cvičenek během pěti měsíců 40 kilo. Snad nejvýrazněji se to promítlo u Simony, Míši a Evy, kde váha spadla zhruba o 10 kilogramů u každé. „Je vidět, že pokud se hubne zdravě, bez hladovění, váha jde pomaleji, ale je maximální úbytek centimetrů,“ dodává závěrem trenérka Martina Daher.

CHYBY, KTERÉ DĚLÁME

1. JÍME MÁLO

Jakmile máme hlad, tělo si začne vytvářet tukové zásoby z obavy, aby znovu netrpělo. Jezte proto nejdéle v intervalu 2 až 3 hodin. To je tedy 5 až 7 porcí, podle délky dne.



2. JÍME MOC OVOCE

Kvůli vysokému obsahu sacharidů bychom ho měli jíst pouze dopoledne a v přiměřeném množství, tedy jeden kus.



3. PŘÍLIŠ POHYBU

Aby cvičení mělo pro hubnutí správný efekt, je nutné, aby tělo mělo dostatek času k regeneraci.



4. MÁLO POHYBU

Zkuste si najít chvíli jen pro sebe. Jde to a navíc si to zasloužíme. Bude to tak, jak si to nastavíme v hlavě.



5. KÁVA NESTAČÍ

Kofeinové a energetické nápoje se do pitného režimu vůbec nepočítají. Je dobré mít stále na očích PET láhev o určitém objemu, popřípadě oblíbenou skleničku nebo hrníček. Optimálně bychom měli vypít denně mezi 2 -3 litry tekutin.V horku, při těžké práci nebo sportu musí být příjem tekutin přiměřeně větší.



6. ZAJÍDÁME STRES

Důvodem, proč nehubneme, může být i stálý stres. Trávicí trakt se stará o průběh, zpracování a vyloučení potravy. Pokud je s námi cokoli v nepořádku, máme stres, odráží se to nejvýrazněji právě na našem zažívání. Negativní emoce - smutek či deprese, vedou k vyplavení látek, které zpomalují metabolismus.

Zdroj: Martina Daher, Studio Contours