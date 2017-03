Jak bude vypadat nemocnice budoucnosti?

Liberec - Třináct návrhů, které architekti poslali do soutěže o podobu nové nemocnice, respektive nového centra urgentní medicíny v Liberci bude od pondělí 27. března budou k vidění v prostorách obchodního centra Plaza Liberci.

Vítězný návrh libereckého ateliéru SIAL.Foto: Vizualizace KNL

V anonymní soutěži posuzovala jednotlivé návrhy devítičlenná komise tvořená zástupci města, kraje, krajské nemocnice, tak také architekti. Nejvíce bodů získal liberecký SIAL. Věc má ale háček. Jeho projekt přesahuje o 300 milionů finanční možnosti stavby za 1,2 miliardy. A nepůjde o žádnou dotaci, která přiteče, aby si z ní kdokoliv mohl kousek uloupnout. Vlastníci – kraj i město jej musí zaplatit ze svého. Podíl na miliardové investici bude mít i sama nemocnice. Ta dá ročně 20 milionů, kraj 50 a samotné město Liberec, jejímž obyvatelům nemocnice primárně slouží, zhruba 10 milionů po dobu dvaceti let. Proto se každá investovaná koruna několikrát musí obrátit v ruce.

S autorem vítězného návrhu se teď jedná, zda dokáže náklady snížit a vejít se tak do limitované částky. „S projektem teď budeme pracovat, jsou tam možné některé redukce, myslím, že je to reálné,“ uvedl architekt vítězného studia Jiří Buček. Zjednodušeně řečeno, když se jednotlivé místnosti zmenší na šířku i na výšku o pár desítek centimetrů, v celkovém objemu to může už znamenat velkou úsporu.

DAJÍ ZE SVÉHO

Do začátku samotné stavby je ale podle generálního ředitele KNL Luďka Nečesaného ještě daleko. „Aktuálně musíme dojednat podrobnou podobu nového pavilonu a také cenu, kterou za projekt a hlavně za celou stavbu budeme muset zaplatit. KNL je pravděpodobně jedinou nemocnicí v Česku, která masivně investuje do pořizování nových přístrojů a bude také spolufinancovat svou modernizaci,“ zdůraznil generální ředitel nemocnice Luděk Nečesaný.

Smlouvu s dodavatelem projektové dokumentace by chtěl kraj uzavřít během dubna. Na konci příštího roku by měl být znám dodavatel stavby. V letech 2020 – 22 se areál se podle ředitele nemocnice Nečesaného změní ve staveniště. „Tím bych už dopředu rád požádal naše pacienty o trpělivost,“ zmínil.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

„S novou nemocnicí jsme nezačali za pět minut dvanáct, ale ve 12.02 a pokud by se nezačalo, hrozil by krajské nemocnici návrat mezi okresní špitály,“ zmínil hejtman Martin Půta. Z jeho pohledu je modernizace krajské nemocnice klíčovým projektem. Pavilon urgentní medicíny bude sloužit špičkovým lékařským oborům a především pak pacientům z celého kraje, aby nemuseli za superspecializovanou lékařskou péčí jezdit do Prahy, Hradce Králové nebo Ústí nad Labem. S novým pavilónem pak půjde ruku v ruce nové vybavení, plánuje se i vznik kardiochirurgie.

OTEVŘENÁ SOUTĚŽ

Otevřená architektonická soutěž o návrh a široká účast architektů pak je podle něj jedním z kroků, jak předcházet napadání soutěže a tím prodlužování celé stavby. „Jsem rád, že se jsme šli touto cestou, nedovedu si představit, že bychom v případě tak významné investice hledali jinou formu,“ poděkoval řídícímu týmu KNL hejtman Martin Půta.

Posun celého projektu, od vize k návrhům, který iniciovalo kolegium primářů už před pěti lety a s pomocí profesora Petra Moose z ČVUT jej začalo realizovat, ocenil i nový krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka, který sám v liberecké nemocnici začínal. „Splnil se mi dlouholetý sen, který jsem měl už jako lékař a dokonce i v místě, které jsem si představoval. Nebude to už nějaká díra u Kunratic,“ zmínil Sobotka zkrachovalý projekt z 90. let.



„Liberec i celý kraj si takovou nemocnici zaslouží, o kvalitě zdejší medicíny slouží mimo jiné i to, že se letos stala jedinou krajskou nemocnicí v republice, která je zároveň vědeckým pracovištěm,“ uzavřel člen řídícího výboru, profesor Moos.

PROHLÉDNĚTE SI NEMOCNICI

Jak by mohla nová nemocnice vypadat, a jak si se zadáním poradili architektonické týmy, může veřejnosti vidět na panelech s podrobně zobrazenými a popsanými návrhy od pondělí 27. března až do pátku 7. dubna v OC Plaza.