Izraelští piloti se učili i u nás. Teď to připomíná výstava Technického muzea

Liberec – Méně známou kapitolu libereckých dějin připomíná výstava v nově otevřeném pavilonu Technického muzea v Liberci.

Ještě v červnu byly pavilony D a B na libereckém výstavišti v dezolátním stavu, včera zde nové expozice otevíral izraelský velvyslanec Daniel Meron. Kromě slibovaných textilních strojů a prezentace firem zaměřených na technický průmysl byla totiž včera v pavilonu B slavnostně zahájena výstava The Wingmen – Muži na křídlech.

Nová expozice přibližuje zajímavý moment v českých dějinách, kdy se naše země, jako jedna z mála, rozhodla aktivně pomoci právě vzniklému Státu Izrael. Bez nadsázky ho zachránila dodávkami zbraní i výukou vojáků. Liberec se stal jedním ze tří měst, kde probíhaly výcvikové kurzy pro letecké mechaniky a piloty, kteří pak bojovali ve válce o nezávislost.

PŘEŽIL HOLOCAUST, BOJOVAL O NEZÁVISLOST

Jedním z absolventů kurzu byl i pan Avraham Harshalom, který sice žije v Izraeli, ke svému českému občanství se ale hrdě hlásí. „V Liberci jsem strávil dva měsíce. Studoval jsem na pražské technické univerzitě elektrotechniku, když mě oslovili, zda se nechci zúčastnit kurzu,“ vysvětlil 92letý pamětník, který přežil Osvětim i Buchenwald a po svém útěků v roce 1944 našel pomoc u české rodiny.

Po válce získal československé občanství, v roce 1948 ale odjel do Izraele, kde už kvůli komunistickému převratu zůstal. „Bez pomoci Československa by možná náš stát už neexistoval,“ připomněl pan Harshalom s tím, že v Izraeli na poválečnou spolupráci nikdy nezapomněli. Podle izraelského velvyslance je to však poprvé, co je v takovém rozsahu připomínána v České republice.