IQLANDIA si připravila nový film. Bude ho promítat v Planetáriu

Liberec – iQLANDIA si se začátkem školního roku si nachystala pro učitele a jejich žáky celou řadu novinek.

iQLANDIA. Ilustrační snímek.Foto: archiv iQLANDIE

Jednou z největších je film Cesta časem: Od Velkého třesku po vznik lidstva, který se bude promítat v Planetáriu. 50minutový film by měl obohatit školáky o znalosti především z fyziky, přírodopisu, biologie a astronomie. V pořadu je celá historie vesmíru až do současnosti vtěsnána do jednoho kosmického roku, den v něm pro představu trvá neuvěřitelných 40 milionů let.

„Planetárium se díky tomuto snímku promění v obří stroj času, jehož prostřednictvím děti zjistí, kdy a proč proběhl Velký třesk, co jsou to globule a exoplanety nebo jakým způsobem se zformovala Mléčná dráha,“ vysvětlil Lukáš Durda, vedoucí libereckého Planetária.