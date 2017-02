Hrádek otevře uměleckou akademii pro seniory

Unikátní projekt města Hrádek a základní umělecké školy v Liberci

Naučit se hrát na saxofon jde i sedmdesátiFoto: ČTK

Hrádek nad Nisou - Už jako malý toužil hrát na saxofon, jenže se k tomu nikdy nedostal. Místo hraní na pódiu proseděl celý život proseděl v projekční kanceláři. "Doma jsme se starším bratrem hodně poslouchali jazz, často jsem se před zrcadlem kroutil jako že jsem Charlie Parker nebo John Coltrane. Jenže naši nechtěli o muzikantském životě ani slyšet," říká pětašedesátník Petr Morávek z Liberce. Svůj sen si teď ale může splnit.

Město Hrádek totiž ve spolupráci s tamní pobočkou liberecké ZUŠ přišlo se zajímavou nabídkou Akademie umění a kultury pro seniory.

"Chceme, aby i občané seniorského věku měli smysluplné a aktivní naplnění svého volného času. Díky akademii se tak mohou realizovat ve třech nabízených oborech, ale hlavně naváží i nové kontakty se svými vrstevníky, kteří mají podobný zájem. Staří lidé se často potýkají se samotou a s tím, že mají spoustu volného času, který nemají jak vyplnit. Tohle je cesta, jak se mohou zabavit a přitom se ještě něco naučit," řekl starosta Hrádku Josef Horinka s tím, že být starším, hned se na akademii přihlásí.

Umělecká akademie třetího věku je určena zájemcům starším 55 let. Ti se mohou přihlásit buď na výtvarný obor nebo hudební, který nabízí výuku na zobcovou flétnu, klarinet nebo saxofon. "Pokud najdeme mezi seniory klavíristu, můžeme hrát i s doprovodem klavíru. V případě většího a vážnějšího zájmu se můžeme pustit i do souborové hry -duo, trio, kvarteto. Rozhodně chceme využít seniory i při koncertech naší třídy a na akcích seniorů v hrádku," láká učitel Luboš Lachman.

Komu je naopak bližší divadlo, může využít dramatickou dílnu, kterou povede herečka divadla F. X. Šaldy Štěpánka Prýmková. podle které může hrát divadlo i ten největší stydlín.

Kurzovné je nastaveno tak, aby si je senioři mohli dovolit zaplatit. Výuka na hudební nástroj bude za 100Kč na měsíc, zbylé dvě dílny jen za 50 Kč. "Smyslem není na seniorech vydělat, ale poskytnout jim vzdělání v uměleckých oborech a začlenit je víc do společnosti.

Díky spojení s libereckou základní uměleckou školou jsme tu vytvořili instituci, která je v porovnání s jinými obcemi i kraji v ČR naprosto ojedinělá. Poskytujeme umělecké vzdělání jak dětem, tak seniorům," uvedl Horinka.

Akademie začne fungovat od 1. března, přihlášky jsou na webu ZUŠ Liberec. Přihlásit se může kterýkoliv senior, nejen ti z Hrádku nad Nisou.