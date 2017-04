Hrádek nechce vracet část prostavěné dotace

Ministerstvo financí vymáhá po Hrádku nad Nisou dva miliony z dotací

Podle ministerstva financí byl výběr zhotovitele stavby Multifunkčního centra diskriminační.Foto: Město Hrádek

Hrádek nad Nisou – Další případ, kdy se stát domáhá zpátky peněz z dotací na základě údajné diskriminace uchazečů ve veřejné soutěži. Tentokrát jde o stavbu Multifunkčního centra Brána Trojzemí v Hrádku.

„Podle auditu ministerstva financí jsme nezvládli autorská práva. Chtěli jsme po uchazečích na zhotovení stavby, aby se drželi projektové dokumentace, kterou vytvořil ateliér David. Pan architekt souhlas všem zájemcům dával, kromě jednoho případu, kdy byl na dovolené. Toho jednoho uchazeče jsme proto v souladu s pravidly vyřadili, on s tím žádný problém neměl, ani se neodvolal,“ říká starosta Hrádku Josef Horinka.



Po čase ale přišel od Antimonopolního úřadu dopis s požadavkem na zaplacení pokuty ve výši 50 000 Kč. „Úřad pro hospodářskou soutěž to poslal v pátek odpoledne, takže k nám to přišlo až v pondělí, čímž jsme ztratili tři dny a zmeškali jsme lhůtu na odvolání. Pokutu jsme proto zaplatili, brali jsme to jako takový výchovný štulec,“ říká Horinka. Jenže pak přišla kontrola z ministerstva financí a ta už Hrádku napařila k úhradě téměř 2 miliony Kč.



„Auditoři uznávají důvody pro vyřazení nabídky kvůli její neúplnosti, ale vzhledem k tomu, že zadavatel měl již v době uveřejnění zakázky uzavřenou smlouvu o dílo…a zajištění autorského dozoru na realizaci stavby, považují auditoři důvod pro vyloučení kvůli nedoložení dokladu o zajištění autorských práv za nepřiměřený,“ stojí v auditní zprávě ministerstva.

Hrádek ale další penízez dotace vracet nemíní. „Už jednou jsme za to zaplatili, nejde trestat za jedno pochybení dvakrát. Co když za dva roky přijde Brusel, že chce vrátit celou dotaci?“ ptá se Horinka.



Město si proto najalo odborníky a je ochotno celou věc dostat až k soudu. „Tehdejší pravidla náš postup umožňovala,“ dodal Horinka. Nejde přitom o první případ, kdy má Hrádek vracet část dotace. Nedořešená je stále rekonstrukce Horního náměstí, kdy si město dalo do podmínek, že uchazeč musí mít zajištěnu obalovnu asfaltových směsí. I tato podmínka je ale podle ministerstva diskriminační a chce po Hrádku vrátit 5 milionů. I tento případ tak spěje podle Horinky k soudu.