Holubi se srocují na heliportu. Dravci je pomohou odehnat

Liberecko - /GALERIE/ Znečišťují domy i chodníky, roznášejí infekční onemocnění a také mohou ohrožovat leteckou dopravu. Řeč je o věčných obyvatelích měst holubech, proti nimž teď nově vytáhla do boje i Krajská nemocnice Liberec. Na pomoc si přivolala sokolníka Alexandra Vrágu, jehož sokol Čiko a káně Zoro mají za úkol plašit zdejší nežádoucí opeřené návštěvníky, kteří se rádi srocují na spodním patře heliportu.

„Tato metoda se nám jevila jako nejlevnější a nejrychlejší. Zatím se osvědčila. Jak bude úspěšná i do budoucna, teprve uvidíme," vyjádřil se mluvčí KNL Václav Řičář. Podle něj byl hlavní problém v ohrožení technického zázemí přistávací plochy, které mohou narušit agresivní látky obsažené v holubím trusu. „Hrozí také samozřejmě, že by se mohli dostat do motoru vrtulníku a způsobit tak nehodu," dodal mluvčí.

Holubů by se ráda zbavila i liberecká radnice. Služby sokolníka Vrágy hodlá využít už od dubna. „Zatím jsme mluvili o třech měsících, pak se uvidí," vysvětlila náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková. Hlavním cílem je podle Hrbkové vyhnat holuby z centra města na okraj, kde už si s nimi poradí dravci žijící ve volné přírodě.

Sokolník také vytipuje budovy, kde se holubi shromažďují, a bude sledovat, kam se hejna přesouvají. Jak dále dodala náměstkyně, díky dravcům by se měli holubi také pomaleji rozmnožovat. „Pod vlivem stresu se jim zkracuje doba hnízdění," vysvětlila Hrbková.

Radnice už jednou ptačí dravce na plašení holubů využila. Pokus ale tenkrát nevyšel. „Jednalo se o snahu domestikovat párek dravců, kteří však po čase dali přednost životu ve volné přírodě před centrem města," poznamenala Hrbková.

Neúnosnou situaci s holuby, kteří znečišťovali chodníky, střechu radnice nebo základní školu se rozhodl řešit i Hrádek nad Nisou, kde začal sokolník pan Vrága i jeho svěřenci působit už v zimě. „Zatím, co jsem měl možnost vidět, by tohle řešení konečně mohlo přinést ovoce," vyjádřil se starosta Hrádku Josef Horinka.