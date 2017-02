Holding pro krajské nemocnice

Liberecký kraj - Vytvoření holdingu, který zastřeší obě krajské nemocnice v Liberci a České Lípě, je jeden z hlavních úkolů pro nového ředitele českolipské nemocnice Pavla Marka, který je od ledna předsedou představenstev obou zařízení.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.Foto: Deník/Petr Pokorný

Pokud bude holding fungovat a bude dobře nastaven, měl by v budoucnu spolupráci nabídnout i dalším zdravotnickým zařízením v kraji. „Mám za úkol do konce prvního pololetí připravit právní formu, v jaké by mohl v této majetkově nestejnorodé struktuře fungovat holding," řekl Marek. Přijatelná musí být hlavně pro politiky, protože ji budou schvalovat nejen krajští zastupitelé, ale i zastupitelstva měst Liberec a Turnov, která mají akciové podíly v Krajské nemocnici Liberec. Cílem bude co nejefektivněji využít hospodářský potenciál obou nemocnic a snížit náklady společnými nákupy.

VÝPOMOC DOKTORŮ

Spojení nemocnic by také mělo posílit pozici při vyjednávání s pojišťovnami. Po stránce zdravotní péče by ale měly zůstat nemocnice samostatné.

Plány na spolupráci obou nemocnic si chválí i zbytek nového vedení. Ředitel pro zdravotní odbory českolipské nemocnice Lubor Picmaus vidí výhodu hlavně ve vzájemné výpomoci doktorů, kteří především v České Lípě na některých odděleních dlouhodobě chybí. Ředitelka ošetřovatelské péče Dana Šperlíková by zase ráda připravila pro sestry různé stáže v liberecké nemocnici, kde by mohly načerpat nové zkušenosti.

Liberecký kraj vlastní právě jen nemocnice v Liberci a České Lípě, obě jsou od roku 2006 akciovými společnostmi. Největším zařízením v kraji je Krajská nemocnice Liberec, která kromě krajského města zajišťuje péči také v Turnově. Dohromady má 1126 lůžek. Většinovým vlastníkem je kraj, který drží přes 74 procent akcií. Nemocnice s 2660 zaměstnanci a více než třímiliardovým obratem předloni hospodařila se ziskem přes 23,3 milionu korun.

Také menší nemocnice v České Lípě je akciovou společností, v níž je ale Liberecký kraj stoprocentním vlastníkem. Zařízení s 475 akutními lůžky zaměstnává zhruba 840 lidí. Specifická je podle Marka velikostí spádového území, slouží pro 110 000 pacientů Českolipska a v rekreační sezoně jejich počet přesahuje 120 000. „Je to největší spádové území v kraji," řekl Marek.