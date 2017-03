Ocenění pro Františka Peterku v Liberci převzal jeho syn

Liberec /FOTO/ – Oblíbenému herci udělili v Liberci čestné občanství. In memoriam; legendární Krakonoš zemřel loni v listopadu.

17. března by oslavil 95. narozeniny herec František Peterka. Životního jubilea se ale nedožil, stejně jako udělení čestného občanství města Liberce. „Je mi to velmi líto. Pana Peterku jsem navrhl na ocenění vloni 21. listopadu, ale on pak za tři dny zemřel. Je veliká škoda, že jsme ho jako město nenavrhli na toto ocenění mnohem dříve, zasloužil si to. Sice se narodil v Praze, ale Liberec miloval a byl jeho velikým patriotem,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.

Ocenění si tak v obřadní síni radnice převzal syn Františka Peterky Michael, který se zúčastnil i následné vernisáže v krajské vědecké knihovně. „Chtěli jsme zmapovat různé životní etapy Františka Peterky, ať už z jeho herecké profese nebo soukromého života. Výstava bude k vidění do konce března,“ řekla ředitelka knihovny Blanka Konvalinková.

Krakonoš a stovky dalších rolí

Jeden z výstavních panelů přináší i ukázku z Knihy rozhovorů autora Jana Šebelky, která vyjde v dubnu a kde je jedním ze zpovídaných i František Peterka, který kromě Krakonoše ztvárnil stovky dalších rolí. Kromě televize a filmu byl přes 40 let v angažmá v divadle F. X. Šaldy v Liberci. "Je zvláštní, když si uvědomíme, že se narodil v roce 1922 a zemřel v roce 2016. jaké časové rozpětí a kolik různých událostí v různých dobách zažil. Herectví začal studovat ještě před válkou, pak byl totálně nasazený a první divadelní úspěchy měl v takzvaném nylonovém věku, jak roky 1945 - 1948 nazval spisovatel Josef Škvorecký, tedy ještě před nástupem komunistů. Byl to typově velmi výrazný herec, který obsáhl všechny žánry. Komedie, tragédie, muzikály, charakterní role i padouchy. Byl velmi pracovitý a divadlu dával vše," dodala Levko.

