Hejnice zažehnaly hrozbu vracení dotace

Hejnice - Hejnicím se podařilo splnit limit na kanalizaci.

NOVÁ KANALIZACE byla největší investiční akcí Hejnic za poslední roky. Stála 50 milionů, z toho 32 milionů šlo z dotací. Foto: MěÚ HejniceFoto: MěÚ Hejnice

Na jednu stranu velká výhra, na druhou noční můra. Pět let připravovaly Hejnice dostavbu kanalizace ve městě. Na akci, která stála 50 milionů, se jim podařilo sehnat dotaci 32 milionů. Jenže dotace měla podmínku, která nadšení z nové infrastruktury ve městě rychle zbrzdila.

„Podmínkou od státního fondu životního prostředí bylo, že se na kanalizaci připojí 750 ekvivalentních obyvatel. Kanalizace byla hotová letos v lednu, vyjednali jsme si výjimku, že napojení může proběhnout do července," popisuje starosta Jaroslav Demčák. Jenže ani posunutí termínu nic nevyřešilo. Stanovený počet se nedařilo splnit. Městu tak hrozilo, že bude muset celou dotaci ve výši 32 milionů vrátit.

ZA NEPŘIPOJENÍ HROZÍ POKUTA

Těsně před koncem roku si ale Hejnice mohou oddychnout. „Nakonec jsme to zvládli, bylo to šílené, ale podařilo se nám počet napojených lidí splnit. Takže dotaci vracet nemusíme," oddechl si starosta s tím, že si neumí představit, co by to pro město znamenalo, kdyby 30 milionů muselo vrátit.

V současné době není na veřejnou kanalizaci napojeno v Hejnicích asi 60 objektů. Zhruba polovina z nich ale slíbila, že se napojí během příštího roku. Na Frýdlantsku je totiž nedostatek firem, které přípojky dělají, a tak se na někoho letos ani nedostala řada.

Pak jsou ale domácnosti, které se napojit odmítají. Rada města proto uložila tajemníkovi, aby předal vodoprávnímu úřadu informace o těchto objektech, jejichž majitelé nedoložili, jakým způsobem odpadní vody likvidují.

„Někteří třeba doklady předložili, ale nesedí jim tam objem likvidovaných odpadních vod se spotřebou vody v domácnosti. Tohle už my ale řešit nebudeme, to je záležitost právě vodoprávního úřadu," sdělil Demčák. Napojení na kanalizaci je ze zákona povinné. Výjimku mají pouze vlastníci schválené domovní čistírny odpadních vod. Pokuta za nenapojení může jít u fyzických osob až do výše 50 000 Kč.

Některé domácnosti přitom odrazují vysoké náklady na přípojku, podle starosty se cena může pohybovat od 5 000 do 40 000 Kč. „Já mám důchod 8700 korun, kde na to mám vzít? Stačí, že musím šetřit na uhlí, to je hrozná situace," uvedla například důchodkyně Bohumíra Butorová. Zastupitelé proto tyto individuální případy projednají, s tím, zda by město nemohlo v ojedinělých případech s přípojkou pomoci.