Globus pomáhá vytvářet lepší svět, rozdal 3,9 milionu korun

Liberecko - Hypermarkety Globus přispějí veřejně prospěšným organizacím ve svém okolí. O rozdělení částky 3,9 milionu rozhodli sami zákazníci.

Globus podpoří na Liberecku v programu Lepší svět hned tři projektyFoto: archiv organizátora

Patnáct hypermarketů Globus odstartovalo nový dlouhodobý charitativní program Lepší svět. Každý z obchodních domů podpořil částkou 260 tisíc korun tři veřejně prospěšné projekty v daném regionu podle doporučení svých zákazníků. Ti mohli rozhodnout o rozdělení celkové částky 3,9 milionu korun hlasováním na webových stránkách Globusu a také pomocí hlasovacích lístků v akčním letáku.

Podpora konkrétních projektů a skutečný užitek pro lidi v místech, kde se hypermarkety nalézají, to jsou záměry nového charitativního programu společnosti Globus. „Jsme nedílnou součástí míst, kde se naše hypermarkety nacházejí. Chceme se proto dlouhodobě zapojovat do života lidí v našem okolí, do zlepšování věcí, které se bezprostředně týkají i našich zákazníků, ať už jsou v Praze, Chomutově nebo v Trmicích," vysvětlila Pavla Hobíková z Globusu, proč se hypermarkety rozhodly k vlastnímu novému programu Lepší svět.

Velký zájem o podporu

Do prvního ročníku této charitativní akce se přihlásilo zajímavé množství projektů - celkem 278. Jejich zaměření bylo velmi široké, od žádosti o podporu dětského domova až po revitalizaci veřejného prostoru či podporu kulturního a sportovního vyžití.

„S Fórem dárců, naším odborným partnerem, jsme všechny přihlášené projekty důkladně prošli a prověřili, zda splňují nutné podmínky. Pro každý hypermarket jsme vybrali tři finálové veřejně prospěšné projekty, které mají za cíl posílit komunitní život v daném místě," řekla Pavla Hobíková z Globusu.

K hodnotícím kritériím patřilo zaměření a dopad projektu, jeho přínos a dlouhodobá udržitelnost, efektivita a v neposlední řadě i transparentnost a důvěryhodnost organizace.

Projekty podpořené společností Globus v programu Lepší svět na Liberecku:Junák - český skaut, středisko Mustang Liberec: Podpořte liberecké skauty v celoroční činnosti a pořádání táborů - za získané peníze pořídí dva vozíky pro dovoz potravin na tábory a čerpadlo na vodu.



D.R.A.K. Liberec: Revitalizace zeleně D.R.A.K. - cílem projektu je rozšíření oplocené části areálu.



Spolek přátel Ostašova: Místo, kde žijeme - spolek použije peníze na zvelebení kostela, který mají v péči.

Rozhodli zákazníci

Globus podpoří celkem pětačtyřicet projektů. „Byli to právě naši zákazníci, kteří rozhodli o tom, jaké projekty jsou jejich srdci nejbližší. Rádi podpoříme ty aktivity, které zákazníci přivítají, v jejich okolí jim chybějí nebo je jejich finanční podpora zatím nedostatečná. Podle počtu obdržených hlasů získají 130, 80 a 50 tisíc korun," uvedla Pavla Hobíková.

Zákazníci hypermarketu Globus v Liberci dali nejvíce hlasů spolku Junák český skaut, středisko Mustang Liberec, který podpoří liberecké skauty v celoroční činnosti a pořádání táborů. Osmdesát tisíc korun dostane o.s. D.R.A.K. z. s. Liberec na revitalizaci zeleně ve svém areálu, kde vzniknou také parkovací místa pro vozíčkáře. Třetím podpořeným projektem bude Místo, kde žijeme od Spolku přátel Ostašova. Peníze použije na zvelebení kostela, který mají v péči. Organizace mají přesně rok na to, aby darované finance použily dle ohlášeného záměru a své projekty zrealizovaly.

21 let podpory

Společnost Globus již téměř 21 let podporuje řadu neziskových a příspěvkových organizací. Od roku 2002 spolupracuje s Nadací Charty 77 Konto Bariéry a pravidelně se zapojuje do Národní potravinové sbírky.

Lepší svět by se měl stát prvním samostatným a dlouhodobým programem, skrze který chce firma podporovat projekty přímo v oblastech svého působení. „Zároveň bychom rádi, aby naše spolupráce na vybraných projektech neskončila předáním šeku. Naopak se moc těšíme, že budeme moci práci podpořených organizací spolu s našimi zákazníky sledovat dlouhodobě a případně s nimi i dále spolupracovat," přiblížila záměr společnosti Globus Pavla Hobíková s tím, že na jaře příštího roku dostanou šanci získat finanční prostředky další projekty.